Berlin (ots) - Mit dem "ARD-Jugendmedientag" findet am 11. und 12. November 2019 erstmals eine deutschlandweite Medienkompetenz-Aktion im ARD-Verbund statt. Im Rahmen der ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" (9. bis 16. November 2019) sind Schülerinnen und Schüler aller Schularten ab der 8. Jahrgangsstufe eingeladen, ihre Landesrundfunkanstalten zu besuchen, hinter die Kulissen zu schauen und gemeinsam mit den Profis Programm zu machen.



Einen Tag lang werden die Jugendlichen zu Sportreportern, Moderatorinnen, Kameramännern und Bühnentechnikerinnen. In hunderten Workshops erleben sie, was alles dazu gehört, wenn die ARD im Fernsehen, im Radio und im Netz auf Sendung geht. Wie entwickelt und produziert man eine Fernsehsendung? Wie viel "Fake" steckt im Netz, und wie kommen die Nachrichten ins Radio? Filmen, recherchieren und posten - Medien selber machen, das steht bei den interaktiven Workshops im Vordergrund. Die Medienprofis der öffentlich-rechtlichen Sender leiten an und beantworten alle offenen Fragen.



Der deutschlandweite Jugendmedientag unter Federführung des Bayerischen Rundfunks ergänzt die bereits bestehenden Medienkompetenzprojekte der Landesrundfunkanstalten, mit denen die ARD im Rahmen ihres Bildungsauftrags junge Menschen darin unterstützt, Medieninhalte kritisch zu hinterfragen und einzuordnen.



Laut ARD-Akzeptanzstudie 2018 halten es 74% der deutschen Bevölkerung und 77% der Unter-30-Jährigen für wichtig, dass sich die ARD im Bereich Medienkompetenzprojekte engagiert. Weitere Informationen und einen Video-Spot gibt es direkt unter www.ard.de/jugendmedientag



Dort finden sich auch Links zu den einzelnen Landesrundfunkanstalten mit Details zum Ablauf und zur Anmeldung.



Der ARD-Jugendmedientag findet statt am:



11. November 2019 beim BR, MDR, NDR, RBB, SWR und bei Radio Bremen 12. November 2019 beim HR, NDR, SR und WDR Deutschlandweiter Anmeldeschluss ist der 1. Oktober 2019.



