Bern, Schweiz (ots/PRNewswire) - Am 22. Juni 2019 hat die weltweit

renommierte 2019 WBF Singapore Technology Conference im Marina Bay

Sands Hotel stattgefunden. S BLOCK, der Mitveranstalter der Konferenz

hat ein Geheimnis enthüllt und seine Mission "Wir entfesseln Ihre

digitalen Assets" zum ersten Mal bekannt gegeben. Bei der Konferenz

trafen sich zahlreiche Eliten der Branche und Blockchain-Enthusiasten

aus der ganzen Welt sowie mehr als 500 Branchenveteranen aus über 30

Ländern wie der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Russland, Japan,

Korea, Brasilien, Australien, Argentinien und Kanada. So teilten

Insider ihre umfassenden globalen Branchenkenntnisse. Diese Konferenz

sorgt in der gesamten globalen Blockchain-Branche für große

Aufmerksamkeit.



S BLOCK in Singapur eingeführt



Am Morgen des 22. Juni war Ivan, der Präsident der S BLOCK Global

Foundation, mit seiner Keynote-Präsentation zum Thema "Die nächste

Generation der digitalen Zahlungsmittel" eingeladen. Im Rahmen der

Konferenz wurde S BLOCK in mehr als 30 Ländern auf der ganzen Welt

eingeführt, womit sich die Türen zu einer globalen Zukunft ohne

Grenzen öffnen. Gleichzeitig unterzeichnete S BLOCK bei dieser

Veranstaltung eine strategische Vereinbarung mit DUSD und WBFex,

wodurch eine schnellere Entwicklung von S BLOCK möglich wird.



Am Abend des 22. Juni fand die von S BLOCK exklusiv gesponserte

Party unter dem Motto "Fortune Night" statt. Hier traf sich die

Hautevolee der Branche, um Insiderwissen aus der Branche

auszutauschen und einzigartige Entscheidungen zu den neuen Trends der

Branchenentwicklung für 2019 zu treffen.



Die globale Reise von S BLOCK



Als Highlights der WBF World Tour Singapore Technology Conference,

waren Paul Brody - Leiter für Blockchain-Technologie bei Ernst &

Young, Franklyn Richards - Mitbegründer von LiteCoin, Dr. Daniel

Diemers - PwC Strategie & Partner, Tom Menner - EMEA sowie zahlreiche

weitere Führungskräfte der Branche eingeladen. Der Schwerpunkt der

Konferenz lag auf den Themen "Regulatorische Technologiepraktiken"

und digitale Zukunft für die Weiterentwicklung der Trends in der

Blockchain-Ära 2.0. Das zweitägige Treffen mit mehr als 4000

Branchenexperten, mehr als 500 Medienpartnern und mehr als 100

Rednern war zweifelsohne eine wunderbare Veranstaltung, die bei

Blockchain-Nutzern und -Enthusiasten auf große Begeisterung stößt.



S BLOCK wird das weltweite digitale Finanzgeschäft weiter

entwickeln und letztendlich ein umfassendes, globales, digitales

Finanzökosystem schaffen. Damit werden sich die Struktur des

Ökosystems und die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte weiter

verbessern. S BLOCK wird seine Mission zum "freieren Angebot von

Assets" schrittweise umsetzen und global expandieren, um für eine

bessere Zukunft zu sorgen.



