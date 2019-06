Der UniImmo: Deutschland ist ein von Union Investment Real Estate aufgelegter Fonds, der in deutsche Ballungsregionen und in europäische Metropolen mit nachhaltigem wirtschaftlichen Entwicklungspotenzial investiert. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Bürogebäude, Hotelimmobilien sowie Einzelhandelsobjekte. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds, der den Anlegern zuletzt eine Gewinnbeteiligung von 2,10 Euro je Fondsanteil einbrachte. Neben einem Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00 Prozent ...

