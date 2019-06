Zürich (ots) - Die «Handelszeitung» veröffentlicht das Ranking der

umsatzstärksten Konzerne im Land.



Mit einem Umsatz von 226 Milliarden Franken liegt Vitol auf Rang

eins im diesjährigen Ranking der Schweizer Umsatzriesen. Der Genfer

Energie-Trading-Konzern verwies damit Glencore, Trafigura, Mercuria

und Cargill International auf die nachfolgenden Plätze.



Erst auf dem sechsten Platz der «Top 100»-Liste der

«Handelszeitung» steht ein traditioneller Industriekonzern: Es ist

Nestlé, die letztes Jahr gut 91 Milliarden Franken umsetzte, also

weniger als die Hälfte der Erlöse von Vitol. Vor zehn Jahren, im

Ranking des Jahres 2008, war Nestlé gemessen an den Erträgen noch

zweitgrösster Konzern gewesen. Insgesamt bestätigt die

«Handelszeitung»-Liste der Schweizer Milliardenkonzerne, welche

Bedeutung die globalen Rohstoff- und Logistikriesen im Land gewonnen

haben - und umgekehrt, dass die Schweiz zur Commodity-Drehscheibe der

Welt geworden ist.



Das Ranking wurde gemeinsam mit dem Wirtschaftsinformationsdienst

Bisnode D&B Schweiz erarbeitet. Dieser hat inzwischen 179

Umsatzmilliardäre ausgemacht - sechs mehr als noch vor einem Jahr.

Und grundsätzlich zeigt das Ranking, dass 2018 für die Riesen der

helvetischen Wirtschaft ein gutes Jahr war. Sechs von sieben

erfassten Konzernen konnten den Absatz steigern, viele davon

zweistellig. Die rund 150 Grossfirmen, für die Vergleiche möglich

sind, steigerten ihre Umsätze im Schnitt um 6,5 Prozent. Das war mehr

als 2017 (+5,1 Prozent), es war deutlich mehr als 2016 (+3,6 Prozent)

sowie viel mehr als 2015 (-3,9 Prozent) und 2014 (+2,6 Prozent).



Die zehn grössten Unternehmen der Schweiz - nach Umsatz 2018



1. Vitol: 226 Milliarden Franken

2. Glencore: 215 Milliarden Franken

3. Trafigura: 177 Milliarden Franken

4. Mercuria Energy Trading: 119 Milliarden Franken

5. Cargill International: 112 Milliarden Franken

6. Nestlé: 91 Milliarden Franken

7. Gunvor: 62 Milliarden Franken

8. Roche: 57 Milliarden Franken

9. Novartis: 51 Milliarden Franken

10. BHP Billiton Group: 43 Milliarden Franken



