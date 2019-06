Mainz (ots) - Woche 27/19



So., 30.6.



Bitte Änderung beachten:



18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Brüllend heiß! Ganz Deutschland schwitzt Deutschland 2019



("ZDF.reportage: Keine Helfer, keine Ernte" entfällt.)



Bitte Änderung beachten:



5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Brüllend heiß! Ganz Deutschland schwitzt (von 18.00 Uhr) Deutschland 2019



(Die Wiederholung "ZDF.reportage: Keine Helfer, keine Ernte" entfällt.)



Woche 28/19



Mo., 8.7.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



0.05 Neue Götter in der Maxvorstadt



1.15 Bares für Rares (VPS 1.35)



2.05 Bares für Rares (VPS 2.30)



3.00 Bares für Rares (VPS 3.20)



3.50 Bares für Rares (VPS 4.15)



4.45 Leute heute (UT/HD) (von 17.45 Uhr) Deutschland 2019



5.00- hallo deutschland (VPS 5.05) 5.30



