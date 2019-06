Beim Billigflieger bahnt sich ein neuer Konflikt um das Arbeitsrecht an. Die Gewerkschaft Verdi wirft Ryanair Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte vor.

Bei der irischen Billigairline Ryanair zeichnet sich in Deutschland erneut ein Konflikt rund um Arbeitsrechtsstandards ab. Die Gewerkschaft Verdi wirft der Fluggesellschaft vor, eine Änderung des deutschen Betriebsverfassungsgesetzes zu missachten und die Wahl von Betriebsräten beim Kabinenpersonal zu verhindern.

"In der Arbeitskultur sind wir noch weit entfernt von einem Durchbruch", sagte Verdi-Expertin Katharina Wesenick am Mittwoch in Berlin. Denn die Airline argumentiere damit, nach dem Betriebsverfassungsgesetz keinen Betrieb in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...