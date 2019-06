Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet beim G20-Gipfel im japanischen Osaka bis zuletzt ein hartes Tauziehen um die wichtigsten Themen Klimaschutz und Freihandel. Die Verhandlungen über eine Abschlusserklärung seien in diesem Jahr besonders schwierig, hieß es am Mittwoch in deutschen Regierungskreisen in Berlin. Bei den Beratungen stehe man noch ganz am Anfang. In dem Kommuniqué die Botschaft zu verankern, "dass der Multilateralismus lebt, wird eine Herausforderung sein", hieß es. Auch das Thema Klimaschutz sei eine besondere Herausforderung.

Merkel will an diesem Donnerstagmittag zum Treffen der Staats- und Regierungschefs der mächtigsten Industrienationen der Welt zum G20-Gipfel ins japanische Osaka reisen. Der Gipfel dauert von Freitag bis Samstag. Am Samstagabend will Merkel bereits wieder zurück in Berlin sein. Schon am Sonntagabend muss sie in Brüssel zum Sondergipfel der EU sein, um über einen Kompromiss bei den verfahrenen Beratungen zur Besetzung der EU-Spitzenposten zu beraten.

In Osaka werde von den Sherpas der jeweiligen Länder sehr kontrovers über Handelsthemen wie eine Bekräftigung der Haltung gegen Protektionismus und für ein regelbasiertes Handelssystem diskutiert, hieß es in Regierungskreisen weiter. Auch beim Klimathema sei es in diesem Jahr besonders schwierig, ein gutes gemeinsames Signal der G20 zu setzen.

Die Kanzlerin plant am Rande des Gipfels auch ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump. Ein solches bilaterales Gespräch sei von beiden Seiten ins Auge gefasst worden, hieß es. Ein genauer Termin wurde aber noch nicht genannt. Die US-Seite hatte zuvor in Washington mitgeteilt, Trump werde die Kanzlerin am Freitag um 3.15 Uhr (MESZ) treffen. Zu diesem Zeitpunkt gab es dann aber offenbar eine Terminüberschneidung bei Merkel, war zu hören.

Das Verhältnis zwischen Merkel und Trump ist belastet. Die Kanzlerin kritisiert immer wieder die nationalistische Abschottungspolitik des Präsidenten sowie dessen Skepsis gegenüber multilateraler Konfliktlösung. Merkel war mit Trump zuletzt am 5. Juni am Rande der D-Day-Feierlichkeiten zu einem kurzen persönlichen Meinungsaustausch zusammengekommen. Davor hatte es etwa ein halbes Jahr kein persönliches Treffen gegeben.

EU-Ratspräsident Donald Tusk richtete mahnende Worte an Staats- und Regierungschefs wie Trump. "Die globale Bühne darf keine Arena werden, in der die Stärkeren den Schwächeren ohne Bedenken ihre Bedingungen diktieren, in der Egoismus über Solidarität und nationalistische Gefühle über gesunden Menschenverstand dominieren", sagte er nach einem Besuch des Friedensparks im japanischen Nagasaki.

Alle Gipfelteilnehmer sollten verstehen, dass sie nicht nur die Verantwortung für die eigenen Interessen, sondern auch für Frieden sowie für eine sichere und faire Weltordnung trügen. Als Beispiele für die derzeitigen Gefahren nannte Tusk unter anderem den Handelskonflikt zwischen den Supermächten USA und China sowie die Klimakrise und die schweren Spannungen mit dem Iran und Nordkorea. All das zeige, wie nah am Abgrund die Welt derzeit stehe.

In deutschen Regierungskreisen hieß es, man plane in Osaka keine diplomatische Offensive zur Rettung des Atomvertrags mit dem Iran. Die Haltung Berlins sei bekannt: Bei allen Lücken habe sich die Sicherheitslage in der Region durch das Abkommen verbessert, aus dem die USA ausgestiegen waren. Die Bundesregierung werbe auf verschiedenen Kanälen für Deeskalation, Augenmaß und Dialog./bk/aha/DP/stw

