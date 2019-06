Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fedex nach Geschäftsjahreszahlen von 184 auf 175 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Analysten reduzierten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen für den US-Paketdienstleister. Die mittelfristigen Aussichten seien weniger überzeugend als die langfristige Strategie./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2019 / 08:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-06-26/20:28

ISIN: US31428X1063