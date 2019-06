Es wird erwartet, dass die Produktion und der Export von mandarinenartigen Zitrusfrüchten, Zitronen und Limetten ihr starkes Wachstum in dem Handelsjahr 2018/19 fortsetzen, basierend auf dem Anstieg der gepflanzten Fläche, dem hohen Maß an Neupflanzungen, die in volle Produktion kommen und verbesserte Wassermanagementtechniken durch Erzeuger, die gezwungen waren, sich den...

Den vollständigen Artikel lesen ...