LCA Africa Logistics wird Easyfresh in Togo, Benin, Niger, Burkina Faso, Mali, an der Elfenbeinküste und in Kenia repräsentieren. Mit Wirkung ab Juni 2019 ernennt Easyfresh das wohlbekannte und in Togo ansässige LCA Africa Logistics als Vermittler in den oben erwähnten westafrikanischen Ländern. LCA ist ein führendes Transportunternehmen, das von jungen,...

Den vollständigen Artikel lesen ...