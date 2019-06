"Badische Zeitung" zu Geständnis im Mordfall Lübcke:

"Es ist freilich eine bedrückende und keineswegs neue Erkenntnis, dass die bundesdeutschen Sicherheitsbehörden über das Dunkelfeld rechtsradikaler Strukturen sehr schlecht Bescheid wissen. Das war auch schon im Zusammenhang mit der über viele Jahre unentdeckt gebliebenen Mordserie des NSU gut zu beobachten. Bis zu einem gewissen Grad ist das sogar nachvollziehbar, denn die Szene versucht, sich hermetisch abzuschotten. Genau an diesem Punkt aber muss die Politik auch die eigenen Versäumnisse in den Blick nehmen. Die Trockenlegung des rechten Sumpfes vehement zu fordern, gleichzeitig aber die Zusammenarbeit der Dienste mit V-Leuten immer wieder in Frage zu stellen und vielleicht noch im selben Atemzug den Fahndern und Aufklärern weitere gesetzliche Möglichkeiten beim Einsatz von Überwachungsinstrumenten zu versagen - das ist keine konsequente Haltung."/yyzz/DP/he

