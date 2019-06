Vor dem Spitzentreffen von Trump und Xi am Wochenende haben Aktienkurse in Asien am Donnerstag freundlich tendiert. Der Nikkei legt zu.

Vor der G20-Tagung in Japan und einem Spitzentreffen im Handelsstreit zwischen den USA und China am Wochenende haben die Aktienkurse in Asien am Donnerstag verhalten freundlich tendiert. In Tokio notierte der Leitindex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...