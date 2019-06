Einen Tag vor Beginn des Gipfels der Gruppe der großen Wirtschaftsmächte (G20) im japanischen Osaka beginnen an diesem Donnerstag die Beratungen der Staats- und Regierungschefs zunächst in bilateralen Treffen. Als einer der ersten trifft Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ein, der zunächst mit Südkoreas Präsident Moon Jae In zusammenkommen wird, um über seine erste Visite vergangene Woche in Nordkorea zu berichten.

Am Abend Ortszeit landet auch US-Präsident Donald Trump in der drittgrößten Stadt Japans, wo der Gipfel am Freitag und Samstag stattfindet. Wegen des seit einem Jahr andauernden Handelskrieges zwischen den USA und China werden seine für Samstag geplanten Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten mit Spannung erwartet.

Außer den Handelsspannungen und dem Tauziehen um Nordkoreas Atomwaffenprogramm gehören auch die Krise in der Golfregion und der Streit mit dem Iran zu den wichtigsten Themen. Trump wird am Freitag in Osaka auch mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin zusammentreffen. Gastgeber Japan hat zudem den Klimawandel sowie die Vermüllung der Meere mit Plastik auf die Tagesordnung gesetzt.

Die "Gruppe der 20" vereint zwei Drittel der Weltbevölkerung, 85 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und 75 Prozent des Welthandels./lw/DP/stw

AXC0016 2019-06-27/05:49