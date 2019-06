Die Deutsche Bahn will das Land mit mehr klimafreundlicher Mobilität beglücken. Doch ein Besuch im Maschinenraum des Schienennetzbetreibers zeigt: Das dürfte schwierig werden - nicht nur wegen der Geisterzüge.

Künstliche Intelligenz gibt es bald auch bei der Bahn - vorerst plant Frank Hoffmann aber wie vor 30 Jahren. Im Büro bei DB Netz in Frankfurt öffnet der Manager eine Software und klickt den Gleisabschnitt zwischen Hannover Hauptbahnhof und dem 35 Kilometer entfernten Rehren an. Ein Zeit-Wege-Diagramm zeigt ihm die Züge, die im Minutenabstand hintereinander fahren sollen. Kurz vor Rehren färbt sich ein Teilabschnitt rot. Züge blockieren sich. "Wir haben hier einen Konflikt", sagt Hoffmann - Anfang Juni gab es davon 1200.

Kluge Software könnte ihm Umwege oder neue Fahrtzeiten anzeigen, aber das Programm "Rechnerunterstütztes Trassenmanagement - Konstruktion", kurz: RUT-K, kann das nicht. Es zeige Engpässe, "aber keine Lösungen", sagt Hoffmann, der die Abteilung Fahrplan bei der Deutschen Bahn leitet. Hoffmann und 140 Konstrukteure müssen jedem ICE, Regionalexpress und Güterzug Trassen und Durchfahrzeiten zuordnen. Für jeden Konflikt muss sein Team eine alternative Zugroute erarbeiten - wie auf dem Reißbrett. RUT-K hat seinen Ursprung im letzten Jahrhundert, es gab nur ein paar Updates.

Hoffmann ist eine zentrale Figur bei der Deutschen Bahn. Der Herr über den Fahrplan - blaue Chino, Hemd, weiße Sneaker - muss mit dafür sorgen, dass die vollmundigen Versprechen, die Konzernchef Richard Lutz in ein 181 Seiten starkes Strategiepapier mit dem Namen "Starke Schiene" gepresst hat, Wahrheit werden: 30 Metropolen erhalten Halbstundentakte, die Zahl der Fahrgäste steigt um 75 Prozent, ein Drittel mehr Züge und 70 Prozent mehr Gütertransporte rollen über das deutsche Netz - all das bis 2030. "Ohne eine massive Verkehrsverlagerung auf eine starke Schiene sind die Klimaziele nicht zu erreichen", warnt das Papier. Der Fahrplan 2020 wird Basis für die Folgejahre. Aber viele Routen sind dicht.

Hoffmann managt Knappheit, so wie auch andere Manager im Maschinenraum der Bahn. Die Konzerntochter DB Netz, die 33.400 Kilometer Gleise betreibt, sah sich gezwungen, die Disposition der Züge und das Management der Baustellen neu auszutarieren. Besuche vor Ort zeigen, wie schwer es ist, den Lutz-Plan umzusetzen.

Jeder soll einen Slot bekommen

Langfristig gelingt die Schienenwende nur mit Geld. Der Bund investiert Extramilliarden in Gleise und Weichen, baut Schnelltrassen, schließt Lücken. Die Politik hat sich sogar für einen Deutschlandtakt ausgesprochen, der den Ausbau der Schiene nach den Engpässen ausrichtet, also den volkswirtschaftlichen Nutzen über Prestigeprojekte wie Stuttgart 21 stellt. Die Signale stehen auf Wachstum. Aber kurzfristig prallt die Vision auf veraltete IT und verstopfte Wege.

Jedes Jahr im Sommer entwirft die Deutsche Bahn den Fahrplan für die nächste Saison. Nie war es so eng wie 2019. Die Deutsche Bahn will wachsen, Wettbewerber im Güter- und Personenverkehr wollen das auch. Bahnmanager Hoffmann könnte "einen Luxusfahrplan mit weniger Zügen bauen", sagt er, der Pünktlichkeit für alle garantiert. Aber sein Ziel ist es, möglichst viele Züge auf die Strecke zu schicken, auf jede halbwegs freie Trasse in dem 150 Jahre gewachsenen Schienennetz aus Hochgeschwindigkeit, Regionalverkehr und Güterbahnen. Das deutsche Mischsystem ist weltweit einmalig. Jeder, der Züge fahren will, bekommt laut Eisenbahnrecht einen Slot - wenn Platz ist.

Der Dialog ist Hoffmanns wichtigstes Werkzeug. Im Dezember startet der neue Fahrplan - wie jedes Jahr europaweit am gleichen Tag. 440 Bahnunternehmen hatten zum Stichtag im April ihre Trassenwünsche eingereicht: vom ICE der Deutschen Bahn über den FlixTrain von FlixMobility bis hin zum Nahverkehr im engen Takt und den kleinen Logistikern für Güterzügen. Eng wird es vor allem in den Knoten Hamburg, Köln und Frankfurt, wenn etwa die Deutsche Bahn ihren ICE zur gleichen Zeit starten lassen will wie FlixMobility ihren FlixTrain. Unterwegs bremsen bummelnde Güterzüge den ICE dann ...

