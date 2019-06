Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NATO - Der Kritik der USA an zu geringen Militärausgaben der Europäer wollen diese stärker gemeinsam entgegentreten. In einem Doppel-Interview betonen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und ihre niederländische Amtskollegin Ank Bijleveld-Schouten das Engagement ihrer Armeen in Einsätzen. Dabei gehe es nicht nur um Geld. "Entscheidend ist, was rausspringt für die Nato", sagte von der Leyen. Das Nato-Engagement im Baltikum wäre nicht möglich ohne Deutschland und die Niederlande. (Handelsblatt S. 6)

EZB - Der Nachfolger von Mario Draghi steht noch nicht fest, doch die Gewerkschaft der Notenbank (Ipso) hat dem fiktiven neuen Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) schon einmal einen offenen Brief geschrieben. Dessen Inhalt sagt viel über das Erbe des Italieners aus. Er wird im Oktober eine Institution hinterlassen, die sich die Rettung der Eurozone ans Revers heften darf. Doch die EZB hat in Draghis achtjähriger Amtszeit nach Ansicht der Gewerkschaft gleichzeitig ein unangenehmes Arbeitsklima erzeugt. In dem Brief, der auf der Homepage von Ipso veröffentlicht wurde, wird der Neue (es werden bislang nur Männer als Nachfolger gehandelt) gewarnt: Er werde "in einer Institution mit dysfunktionalen Merkmalen ankommen". (SZ S. 18)

FREIHANDELSABKOMMEN - Seit 20 Jahren verhandelt die Europäische Union mit dem lateinamerikanischen Staatenbund Mercosur über eine gemeinsame Freihandelszone. Nun könnte es tatsächlich zu einem Abschluss kommen. Es wäre ein Coup vor dem G20-Gipfel. (Handelsblatt S. 8)

HITZEFREI - Bis zu 2,4 Millionen Beschäftigte, die im Freien arbeiten, müssen womöglich kurzfristig zum Hautarzt. Auslöser ist ein aktueller Vorstoß der Bundesländer im Bundesrat für strengeren Gesundheitsschutz. (FAZ S. 15)

IMMOBILIEN - Kriminelle stecken ihr illegal erworbenes Vermögen oft in deutsche Immobilien. Die Grünen fordern die Bundesregierung auf, endlich strengere Gesetze für Makler und Notare zu beschließen. (SZ S. 19)

BANKEN - Aus Sicht von Felix Hufeld, Präsident der deutschen Finanzaufsicht Bafin, wird es zu einer schnelleren und härteren Marktbereinigung im Bankensektor kommen, wenn die Europäische Zentralbank die Zinsen weiter senken sollte. Vor allem kleine und mittelgroße Geldhäuser wären dann betroffen, warnt er. (Handelsblatt S. 30)

MIETEN BERLIN - Für den geplanten Mietendeckel in Berlin sollen gestaffelte Obergrenzen gelten. "Es wird sich voraussichtlich um differenzierte Mietobergrenzen handeln, die sich zum Beispiel an Baualter, Ausstattung und Größe orientieren werden", sagte Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke). Der Berliner Senat hatte in der vergangenen Woche einem Eckpunktepapier aus dem Hause Lompschers zugestimmt, wonach Berlin künftig Mieten für bis zu 1,6 Millionen Wohnungen einfrieren will Neubauten sollen vom Gesetz gänzlich ausgenommen werden. (Handelsblatt S. 36)

FALL LÜBCKE - Die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Irene Mihalic, hat zur Aufklärung rechtsextremistischer Hintergründe im Zusammenhang mit dem Mordfall Lübcke die Einrichtung einer eigenen Arbeitsgruppe gefordert. "Es ist erforderlich, dass Innenminister Seehofer im Fall Lübcke eine Task Force in seinem Ministerium einrichtet, die auch mit Expertise von außen untersucht, ob die Tat Bezüge zu rechtsextremen Strukturen und zum NSU aufweist", sagte Mihalic. (Rheinische Post)

