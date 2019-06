Von Andrew Tangel und Andy Pasztor

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wiederaufnahme der Flüge mit Boeings Problemflieger 737 Max verzögert sich weiter. Boeing und die US-Luftfahrtbehörde FAA haben nach eigenen Angaben ein neues Softwareproblem bei der Maschine gefunden, die seit März nach zwei Abstürzen innerhalb von fünf Monaten mit einem Flugverbot belegt ist.

Das neue Problem betreffe Software, die unabhängig ist von dem fehlerhaften Flugkontrollsystem MCAS, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Das System stehe aber im Zusammenhang mit einer Notfallprozedur, die von Piloten bei MCAS-Fehlfunktionen genutzt werden könne.

In einer Mitteilung an die Börse veröffentlichte Boeing am Mittwoch die Aufforderung der Federal Aviation Administration (FAA), sich um das neue Problem zu kümmern, was von den geplanten Veränderungen an dem MCAS-System nicht abgedeckt wird. Boeing erklärte sich mit der Anforderung der FAA einverstanden und arbeitet nach eigenen Angaben an dem Problem.

Laut den informierten Personen umfasst das Softwareproblem eine Notfallprozedur, die im Falle einer Fehlfunktion von MCAS Gegenmaßnahmen ermöglicht. Die FAA habe das Problem vergangene Woche bei Simulatortests identifiziert. Ein Testpilot der Behörde sei zu dem Schluss gekommen, dass die Ausführung der Prozedur mehr Zeit in Anspruch nehme als es akzeptabel wäre.

Boeing sei der Ansicht, das Problem mit einer Änderung an der Software beseitigen zu können, so die Informanten. Wenn nicht, müsste der Konzern einen Chip in allen 500 bisher gebauten Max-Maschinen austauschen, was zu signifikanten Verzögerungen führen würde.

Die Testflüge zur Zertifizierung, ein wichtiger Schritt für die Aufhebung des Flugverbots, sollten bereits vergangene Woche beginnen, wie informierte Personen sagten.

"Boeing wird die 737 Max nicht zur Zertifizierung durch die FAA anmelden, bevor wir nicht alle Anforderungen für die Zertifizierung der Max und ihre sichere Rückkehr in den Flugdienst erfüllt haben", so Boeing. Ein FAA-Sprecher sagte, die Behörde folge den Prozeduren und habe keinen Zeitplan für die Aufhebung des Flugverbots. "Die FAA hat jüngst ein potenzielles Risiko gefunden, dass Boeing aus der Welt räumen muss", sagte er.

United Continental rechnet nicht mit einer schnellen Rückkehr der Maschine. Am Mittwoch strich die US-Fluggesellschaft die 737 Max bis zum Labor-Day-Wochenende Anfang September aus ihren Flugplänen. Ähnliche Maßnahmen hatten bereits American Airlines Group und Southwest Airlines ergriffen. United will Störungen im Flugplan weitestgehend vermeiden, so die Airline. Sie kündigte aber an, im August 1.900 Flüge zu streichen.

Es ist nicht klar, wie lange die Verzögerungen bei der 737 Max nun dauern. Die größte Variable sei, ob Boeing das neue Problem allein mit der Software lösen kann, sagte eine informierte Person. Werde ein neuer Mikroprozessor oder eine andere elektronische Komponente benötigt, dürfte es sich um eine Verzögerung eher um Monate als Wochen handeln.

