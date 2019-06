Wie bereits bekannt gegeben, wurde der Firmenwert der Cleen Energy GmbH gemäß einem von der Gesellschaft in Auftrag gegebenem Gutachten im Jahr 2016 um 529.000 Euro zu hoch bewertet. Das nunmehr vorliegende Gutachten kommt auf einen Firmenwert von 2,971 Mio. Euro. Die daraus resultierende Differenzforderung der Gesellschaft in der Höhe von 529.000 Euro soll noch im Juni 2019 beglichen werden. Zur Neuausrichtung der Finanzsituation der Cleen Energy AG werde eine Umstrukturierung im Bereich der Kernaktionäre durchgeführt. Der derzeitige Mehrheitsaktionär Erwin Stricker trägt mit einem Aktienpaket von rund 22% signifikant bei, welche an Kernaktionäre und Organmitglieder abgegeben werden. Im Zuge dieses Paketes, würden dem Unternehmen bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...