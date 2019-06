Positionierung von Quanterix für die Nutzung erheblicher Wachstumschancen mit Nf-L-Anwendungen bei Morbus Alzheimer, multipler Sklerose und anderen neurodegenerativen Erkrankungen.

Voraussichtliche Verbesserung der jährlichen Bruttomarge des Unternehmens um 200 Basispunkte vor Berücksichtigung des Kaufpreises und voraussichtliche Beschleunigung des Cashflow-Ausgleichspunktes

Stärkung der Assay-Entwicklung und Lieferfähigkeiten von Quanterix

Sicherung der Versorgung mit Nf-L-Antikörpern von kritischer Bedeutung für die branchenführenden superempfindlichen Simoa-Nf-L-Assays und Dienstleistungen von Quanterix

Die Quanterix Corporation (NASDAQ: QTRX), ein Unternehmen, das Biomarkeranalysen digitalisiert, um die Wissenschaft der Präzisionsgesundheit voranzutreiben, gab heute bekannt, dass eine definitive Vereinbarung zur Übernahme der im Privatbesitz befindlichen Firma UmanDiagnostics AB zum Preis von 22,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen wurde. Die Zahlung erfolgt mit Barmitteln in Höhe von 16 Millionen US-Dollar und Quanterix-Stammaktien im Wert von 6,5 Millionen US-Dollar. Uman gilt weithin als Besitzer der führenden derzeit verfügbaren Antikörper zur Messung der Neurofilament-Leichtkette (Nf-L) und hat sich zum bevorzugten Anbieter von biopharmazeutischen und diagnostischen Anwendungen entwickelt.

Uman mit Sitz in Umeå (Schweden) liefert Nf-L-Antikörper und ELISA-Kits, die bei Wissenschaftlern, Biopharma- und Diagnostikunternehmen in der ganzen Welt weithin als vorrangige Lösung zur Erkennung von Nf-L anerkannt sind, um die Entwicklung von Therapeutika und Diagnostika für neurodegenerative Erkrankungen voranzutreiben. Vor drei Jahren entwickelte Quanterix das erste Assay mit Umans Antikörpern, mit denen Nf-L zuverlässig im Blut nachgewiesen werden konnte, und seitdem hat Nf-L enorm an Bedeutung gewonnen. Diese Innovation ermöglichte erheblich umfangreichere Forschungsarbeiten, die davor in erster Linie auf den Liquor (ZSF) begrenzt waren, und veranlasste zahlreiche weltweit führende Neurologen und Kliniker zu dem Schluss, dass Nf-L womöglich der klinisch relevanteste Gehirnbiomarker sein könnte, der heute verfügbar ist. Nf-L hat sich in der Diagnose, Prognose und Überwachung einer breit gefächerten Palette von Erkrankungen als nützlich erwiesen, darunter Morbus Alzheimer, multiple Sklerose, Morbus Parkinson, traumatische Hirnverletzung (TBI), ALS, Chorea Huntington und andere.

"Wir sind der Auffassung, dass die Fähigkeit, Nf-L im Blut zu messen, einer der wichtigsten Fortschritte in der Diagnose und Überwachung einer großen Vielfalt neurodegenerativer Erkrankungen ist und das Potenzial hat, das Leben von Menschen, die an einigen der verheerendsten bekannten Krankheiten leiden, drastisch zu verbessern", erklärte Kevin Hrusovsky, Chief Executive Officer, President und Chairman von Quanterix. "Uman hat ein äußerst spezifisches Antikörperpaar entwickelt, das eine exquisite Affinität für genau die Epitope der klinisch relevanten Nf-L im Blut und Liquor besitzt. Wenn diese Innovation mit der hohen Empfindlichkeit unserer Simoa-Technologie kombiniert wird, ergibt sich ein Durchbruch, mit dem Nf-L mit hoher Präzision in Proben gemessen werden kann, die auf weniger invasive Weise entnommen wurden als Liquor, wie etwa Blut. Die Übernahme von Uman wird Quanterix in die Lage versetzen, die zunehmende Forschung mit Nf-L besser zu unterstützen. Letztendlich könnten dadurch unter Umständen Diagnosetests schneller verfügbar gemacht werden, was gleichzeitig mit erheblichem strategischem und finanziellem Wert für Quanterix verbunden wäre."

Niklas Norgren, President und CEO von Uman, sagte dazu: "Quanterix ist schon seit mehreren Jahren einer unserer stärksten Partner und seine Simoa-Technologie ist äußerst vielversprechend für die echte Erschließung des Wertes von Nf-L. Wir sind stolz darauf, dass unser Fokus auf Nf-L so vielversprechende Entdeckungen im Bereich der Neurodegeneration möglich gemacht hat, und wir freuen uns sehr darauf, diesen Forschungsbereich als Teil von Quanterix weiter voranzubringen. Wir finden die Vision, Mission und Strategie von Quanterix für bahnbrechende Neurodegenerationsforschung und -diagnostik sehr überzeugend und vertrauen auf die Kompetenzen des Geschäftsleitungsteams, seine ausgezeichnete Umsetzung dieser großartigen Chance fortzusetzen."

Strategische und finanzielle Vorteile der Transaktion

Finanzielle Vorteile : Einsparungen der Kosten für Nf-L-Antikörper sollten vor der Rechnungslegung des Kaufpreises schätzungsweise 200 Basispunkte zur (jährlichen) Bruttomarge für Quanterix beitragen und werden den Cashflow-Übergang voraussichtlich um ein bis zwei Quartale beschleunigen. Die von Uman erzielten Umsatzerlöse für Nf-L-Antikörper durch Verkäufe an andere Kunden und für ELISA-Kits werden für Quanterix voraussichtlich nicht von Bedeutung sein, obwohl künftige Nf-L-Anwendungen potenziell signifikante Umsatzwachstumschancen mit sich bringen könnten.

Telekonferenz

Die Geschäftsleitung des Unternehmens wird am Mittwoch, den 26. Juni um 17 Uhr EDT eine Telekonferenz abhalten, in der die Übernahme erörtert wird. Die Teilnahme an dieser Konferenz ist telefonisch unter der Rufnummer (833) 686-9351 für Teilnehmer in den USA oder unter der Rufnummer (612) 979-9890 für Teilnehmer aus dem Ausland möglich. Bitte benutzen Sie die folgende Konferenz-ID-Nummer: 6483495.

Ein Live-Webcast wird auf der Investorenseite der Website von Quanterix bereitgestellt: http://www.quanterix.com. Der Webcast wird nach dem Ende der Konferenz für ein Jahr auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Über Quanterix

Quanterix ist ein Unternehmen, das Biomarkeranalysen digitalisiert, um die Wissenschaft der Präzisionsgesundheit voranzutreiben. Die digitale Gesundheitslösung des Unternehmens, Simoa, hat das Potenzial, die Art und Weise, wie das Gesundheitswesen heute bereitgestellt wird, zu verändern, indem es Forschern die Möglichkeit gibt, das Kontinuum von Gesundheit bis Krankheit genau zu untersuchen. Die Technologie von Quanterix wurde entwickelt, um eine viel frühere Erkennung von Krankheiten, bessere Prognosen und verbesserte Behandlungsmethoden zu ermöglichen, um die Lebensqualität und die Langlebigkeit der Bevölkerung für kommende Generationen zu verbessern. Die Technologie wird derzeit für Forschungszwecke in verschiedenen therapeutischen Bereichen verwendet, darunter Onkologie, Neurologie, Kardiologie, Entzündungs- und Infektionskrankheiten. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Billerica im US-Bundesstaat Massachusetts. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.quanterix.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "können", "werden", "erwarten", "planen", "voraussichtlich", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke (sowie andere Wörter oder Ausdrücke, die sich auf künftige Ereignisse, Bedingungen oder Umstände beziehen) sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Erwartungen und Annahmen von Quanterix zum Datum dieser Pressemitteilung. Jede dieser zukunftsgerichteten Aussagen beinhaltet Risiken und Unwägbarkeiten. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Quanterix von den in zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung dargestellten oder implizierten Ergebnissen abweichen, werden in den von Quanterix bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich der darin enthaltenen Abschnitte "Risk Factors", erörtert. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Quanterix keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Änderungen in den Erwartungen widerzuspiegeln, selbst wenn neue Informationen verfügbar werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

