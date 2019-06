Medieninformation

Baloise beteiligt sich an KI-Start-up Brainalyzed

Basel, 27. Juni 2019. Big Data und künstliche Intelligenz werden in Zukunft entscheidend zum Erfolg der Baloise beitragen. Im Rahmen der Unternehmensstrategie "Simply Safe" beteiligt sich Baloise Asset Management, die Vermögensverwaltung der Baloise Group, am Start-up Brainalyzed. Brainalyzed ist spezialisiert auf "Machine Learning" und "Künstliche Intelligenz" (KI). Nach einer mittlerweile zwei Jahre andauernden Partnerschaft und ersten Erfahrungen mit schwarmbasierter künstlicher Intelligenz hat die Baloise nun entschieden, in das Unternehmen zu investieren. Der neuartige KI-Ansatz von Brainalyzed wird Baloise Asset Management dabei unterstützen, als Asset Manager für Dritte in der Schweiz erfolgreich zu sein.

Die neuen Methoden und Erkenntnisse im Bereich Künstliche Intelligenz verändern die Art und Weise, wie Asset Management betrieben wird und beeinflussen dadurch das Konkurrenzumfeld stark. Baloise Asset Management setzt sich das Ziel, hier eine führende Rolle einzunehmen und geht deshalb aktiv Partnerschaften und strategische Kooperationen ein, um sukzessive entsprechendes Know-how aufzubauen.

Bereits seit zwei Jahren verbindet Baloise Asset Management mit Brainalyzed eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Das Start-up ist auf die Analyse von Zeitreihen und das Arbeiten mit grossen Datenmengen (Big Data) spezialisiert. Baloise Asset Management überführt aktuell die in den bisherigen gemeinsamen Projekten gewonnenen Erkenntnisse in das Tagesgeschäft und hat sich angesichts von weiteren offenen Fragestellungen dazu entschlossen, die Kooperation mit einer Beteiligung an Brainalyzed zu vertiefen. So lassen sich neue Kompetenzen und Methoden effizient ausbauen. Baloise Asset Management unterstützt in Zukunft Brainalyzed bei den Entwicklungsarbeiten und kann gezielt Ressourcen zur Verfügung stellen, zu denen das Start-up nur schwer Zugang hätte. Die Baloise hält als Investor eine Minderheitsbeteiligung an Brainalyzed.

Stephan Kamps, Head Portfolio Management, freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: "Brainalyzed hat uns bereits interessantes Terrain für neue Methoden eröffnet, zum Beispiel in der Optimierung unseres Aktienresearchs. Wir profitieren von der Innovationskraft, dem Ehrgeiz und der unkomplizierten Frische der jungen Forscher".

Auch Dr. Gunter Reinald Fischer, Geschäftsführer der Brainalyzed Finance GmbH, betont die Chancen: "Wir sind dankbar, dass wir mit Baloise Asset Management einen Investor gefunden haben, der uns ermöglicht, unsere Enterprise KI-Plattform weiterzuentwickeln und praktisches Feedback von Branchenexperten als Lead User zu erhalten. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit diesem starken Partner unsere Softwarelösung erweitern und unseren Kundenstamm in der Schweiz nachhaltiger ausbauen können".

Über Brainalyzed

Die 2017 in Bad Bramstedt gegründete Brainalyzed Finance GmbH entwickelt KI-Lösungen für Unternehmen, mit denen Banken und Vermögensverwalter datenbasierte Entscheidungen treffen können. Brainalyzed hat die Vision, jedem Unternehmen die Möglichkeiten der KI zu eröffnen, indem die Eintrittsbarrieren für diese faszinierende Technologie deutlich gesenkt werden. Möglich macht dies der Einsatz von künstlicher Schwarmintelligenz. Mit diesem integralen Bestandteil des cloud-basierten Trainingssystems können Kunden in Deutschland und in der Schweiz ohne den Einsatz von Datenwissenschaftlern Tausende von KI-Modellen automatisch trainieren lassen. Brainalyzed ist Alumnus des F10 Accelerator in Zürich und hat gerade die erste Finanzierungsrunde mit renommierten privatwirtschaftlichen und staatlichen Investoren abgeschlossen.

Über Baloise Asset Management

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001 bestehen auch die Baloise Asset Management Schweiz AG als Anlageberater und Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management (BAM) wird den wachsenden Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten und 2018 erfolgte der operative Start der Baloise Immobilien Management AG.

