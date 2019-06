The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US9128287B09 USA 19/26 BD01 BON USD N

CA XFRA USC71968AB41 PARKLA. FUEL 19/27 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USP989MJBP50 YPF 19/29 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1843433803 UNITED GRP 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2019814503 OMNI.FIN.HL. 19/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2019815062 OMNI.FIN.HL. 19/31 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2020583618 TELEFON.EMI. 19/39 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2021462440 PROL.I.F.II 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2021467753 STD.CHARTER 19/27 MTN FLR BD01 BON EUR N

CA B2WP XFRA BMG1466R2078 BORR DRILLING NEW DL -,05 EQ00 EQU EUR N

CA 3G8C XFRA CA3808958050 GOLDEN DAWN MINERALS EQ00 EQU EUR N

CA AZKA XFRA US42806J1144 HERTZ GLOB.HLD INC.-ANR.- EQ01 EQU EUR N

CA HLBB XFRA US50586V1089 LAFARGEHOLCIM ADR 1/5/SF2 EQ01 EQU EUR N