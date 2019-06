FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

4CR1 XFRA US16934Q2084 CHIMERA INVESTMENT DL-,01 0.440 EUR

IHY2 XFRA SE0006593919 KLOEVERN AB NAV. B SK 1 0.010 EUR

HBNC XFRA CA4442181018 HUDSONS BAY CO. 0.008 EUR

6CL XFRA US19626G1085 COLONY CAPITAL DL-,01 0.097 EUR

1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.067 EUR

WTY XFRA IE00BDB6Q211 WILLIS TOWERS WATSON 0.572 EUR

4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.141 EUR

RE21 XFRA ES0173093024 RED ELECTRICA CORP.EO-,50 0.710 EUR

6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR

6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.022 EUR

KP8 XFRA CA48265Y1043 KP TISSUE INC. 0.120 EUR

AVJ XFRA US0303711081 AMERICAN VANGUARD DL-,10 0.018 EUR

1ES XFRA CA3803551074 GOEASY LTD 0.207 EUR

OFP XFRA PR67103X1020 OFG BANCORP. DL 1 0.062 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.180 EUR

B15A XFRA CA05577W2004 BRP INC. SUBORD.VOT. O.N. 0.067 EUR

8AG XFRA US0012281053 AG MORTG.INV.TRUST DL-,01 0.440 EUR

SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.105 EUR

2CW1 XFRA CA13874X2023 CANWEL BUILDING MAT.GRP 0.094 EUR

DY2 XFRA US24906P1093 DENTSPLY SIRONA DL-,01 0.077 EUR

7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.043 EUR

50A XFRA US92339V1008 VEREIT INC. DL-,0001 0.121 EUR

L9O XFRA CA5054401073 LABRADOR IR.ORE ROYL.CRP. 0.602 EUR

ZGC XFRA CNE100001LY0 ZHENGZHOU COAL M.+M.H YC1 0.016 EUR

JATA XFRA US4711052054 JAPAN TOBACCO UNSP.ADR1/2

S97 XFRA CA8051121090 SAVARIA CORP. 0.023 EUR

VGVE XFRA IE00BKX55T58 VANG.FTSE DEV.W.U.ETF DLD 0.438 EUR

VNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD 0.257 EUR

VMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250UETF LSD 0.409 EUR

VERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETFEOD 0.627 EUR

VECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.047 EUR

VGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.015 EUR

VUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.154 EUR

VGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.053 EUR

VGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.191 EUR