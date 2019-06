FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 27.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LXN XFRA US5290431015 LEXINGTON REALTY TRUST 0.090 EUR

LXI XFRA US5261071071 LENNOX INTL INC. DL-,01 0.677 EUR

KU1 XFRA US5012421013 KULICKE + SOFFA IND. 0.106 EUR

KRC XFRA US49427F1084 KILROY REALTY CORP.DL-,01 0.427 EUR

7M2 XFRA US46131B1008 INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 0.396 EUR

JF1 XFRA US4583341098 INTER PARFUMS INC. DL-001 0.242 EUR

ILT XFRA US4523081093 ILL. TOOL WKS 0.880 EUR

ISK XFRA US4508281080 IBERIABANK CORP. DL 1 0.378 EUR

HUM XFRA US4448591028 HUMANA INC. DL-,166 0.484 EUR

HMT XFRA US44107P1049 HOST HOTELS+RESOR.DL 0,01 0.176 EUR

AWT XFRA US4046091090 THE HACKETT GROUP DL-,001 0.158 EUR

GRG XFRA US3873281071 GRANITE CONSTR. DL-,01 0.114 EUR

FRK XFRA US3546131018 FRANKLIN RES INC. DL-,10 0.229 EUR

F5W XFRA US32054K1034 FIRST IND.REALTY TR.DL-01 0.202 EUR

FFH XFRA US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP 0.211 EUR

FMQ XFRA US3024913036 FMC CORP. DL-,10 0.352 EUR

EXP XFRA US2971781057 ESSEX PROP. TR. DL-,0001 1.715 EUR

EQR XFRA US29476L1070 EQUITY RESI. SBI DL-,01 0.499 EUR

MHV XFRA US29472R1086 EQUITY LIFESTYLE P.DL-,01 0.539 EUR

EGB XFRA US29358P1012 ENSIGN GROUP INC. DL-,001 0.042 EUR

EGO XFRA US2772761019 EASTGRP PTIES DL -,0001 0.633 EUR

D8K XFRA US25960P1093 DOUGLAS EMMETT DL -,01 0.229 EUR

DL7A XFRA US2540671011 DILLARDS A DL-,01 0.088 EUR

HBO XFRA US2527843013 DIAMONDROCK HOSP. DL-,01 0.110 EUR

DCO XFRA US2441991054 DEERE CO. DL 1 0.669 EUR

DAP XFRA US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 0.150 EUR

C3K XFRA US22282E1029 COVANTA HLDG CORP. DL-,10 0.220 EUR

WX7 XFRA US22002T1088 CORPORATE OFF. PR. TR. MD 0.242 EUR

RCY XFRA US23283R1005 CYRUSONE INC. DL-,01 0.405 EUR

WXA XFRA US14067E5069 CAPSTEAD MTGE DL-,01 0.106 EUR

CAL XFRA US1331311027 CAMDEN PTY TR. SBI DL-,01 0.704 EUR

BMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/ 0.593 EUR

BO9 XFRA US1011211018 BOSTON PROPERTIES DL-,01 0.836 EUR

BMU XFRA US08160H1014 BENCHMARK EL. INC. DL-,10 0.132 EUR

WV8 XFRA US0534841012 AVALONBAY COMM. DL-,01 1.337 EUR