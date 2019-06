DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Bei der Bayer AG soll sich künftig ein Aufsichtsratsausschuss intensiv mit dem Rechtskomplex Glyphosat befassen. Dies habe der Aufsichtsrat beschlossen, teilte der DAX-Konzern mit. Zudem holt sich Bayer Hilfe von Extern: US-Anwalt John H. Beisner soll den Aufsichtsrat beraten - auch zu Fragen der Prozesstaktik und zur Mediation. Der neue Ausschuss soll seinerseits den Vorstand beraten und Vorschläge zur Prozess-Strategie machen. Mehrere Mitglieder des Ausschusses hätten umfassende Erfahrung mit komplexen Gerichtsverfahren, hieß es. Bayer teilte zudem mit, dass das Unternehmen der Mediation positiv entgegensehe. Ein Gericht hatte die Mediation angeordnet. Sie soll der US-Staranwalt Kenneth Feinberg in einem der beispielhaft geführten Glyphosat-Prozesse übernehmen. Gegen Bayer sind in den USA bisher 13.400 Schadensersatzklagen wegen Glyphosat anhängig. Beobachter gehen davon aus, dass es am Ende zu einem milliardenschweren Vergleich kommen wird. Der Bayer-Aktionär Elliott reagierte positiv auf die angekündigten Maßnahmen. Von Elliott beratene Fonds halten den Angaben zufolge Bayer-Aktien im Wert von 1,1 Milliarden Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:15 DE/Gesco AG, ausführliches Jahresergebnis

07:15 DE/Fintech Group AG, Jahresergebnis

07:30 AT/Zumtobel Group AG, Jahresergebnis

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 2Q

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV

10:00 DE/Bauer AG, HV

11:00 DE/Volkswagen AG (VW), PK zum Start des Carsharing-Dienstes "WeShare"

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages:

- CH/Wabco Holdings Inc, ao HV mit Abstimmung über Übernahmeangebot von ZF Friedrichshafen

- DE/Traton Group (bislang Volkswagen Truck & Bus GmbH), Ende der Zeichungsfrist

(Bekanntgabe Ausgabepreis)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Fielmann AG, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

Aroundtown 0,25 EUR BHS Tabletop 0,34 EUR Cancom 0,58 EUR Grand City Prop. 0,77 EUR Nanogate 0,11 EUR BAT 0,5075 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Juni Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 104,6 zuvor: 105,1 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -3,2 zuvor: -2,9 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,2 Vorabschätzung: -7,2 zuvor: -6,5 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Juni PROGNOSE: +0,29 zuvor: +0,30 - DE 14:00 Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,3% gg Vj - US 14:30 BIP 1Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,1% gg Vq 2. Veröff.: +3,1% gg Vq 4. Quartal: +2,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +0,8% gg Vq 2. Veröff.: +0,8% gg Vq 4. Quartal: +1,7% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 219.000 zuvor: 216.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 IT/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2024 im Volumen von 1,75 bis 2,25 Mrd EUR Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2029 im Volumen von 2,25 bis 2,75 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Januar 2025 im Volumen von 750 Mio bis 1 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.267,50 0,37 S&P-500-Future 2.922,00 0,00 Nikkei-225 21.277,58 0,40 Schanghai-Composite 3.004,77 0,76 +/- Ticks Bund -Future 172,34 -49 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.245,32 0,14 DAX-Future 12.231,00 0,47 XDAX 12.246,94 0,47 MDAX 25.294,77 -0,59 TecDAX 2.816,94 -0,80 EuroStoxx50 3.442,95 -0,04 Stoxx50 3.160,78 -0,40 Dow-Jones 26.536,82 -0,04 S&P-500-Index 2.913,78 -0,12 Nasdaq-Comp. 7.909,97 0,32 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 172,32% -51

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte dürften auch am Donnerstag am Hin und Her um den Handelsstreit hängen. Ein Bericht der "South China Morning Post" um einen "Waffenstillstand im Handelskonflikt" dürfte über die festen Vorlagen aus Asien die Kurse der Zykliker erst einmal antreiben. "Davon sollten dann auch europäische Banken profitieren", sagt ein Händler. Im Handel heißt es allerdings auch, die Kurse könnten schnell wieder fallen, falls im Tagesverlauf erneut Aussagen den Optimismus dämpfen sollten. Impulse könnten im Tagesverlauf auch vom Geschäftsklima in der Eurozone, von der Verbraucherpreisentwicklung in Deutschland und den wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten ausgehen.

Rückblick: Hoffnungen auf eine Lösung des Handelsstreits haben die europäischen Aktien am Mittwoch gestützt, allerdings wurde ein Großteil der Gewinne nach schwachen Daten zu den US-Auftrageingängen wieder abgegeben. Von der Hoffnung auf ein Ende des Konflikts profitierten die Autowerte, deren Index um 0,9 Prozent anzog. Aber auch Banken zeigten sich mit einem Index-Plus von 1,1 Prozent deutlich erholt. Öl- und Gaswerte (+0,9 Prozent) profitierten von drastisch gesunkenen US-Ölvorräten. Pharma-Aktien (-1,2 Prozent) und Versorger (-1 Prozent) standen dagegen auf der Verliererseite. Der Chipsektor profitierte von Zahlen und Ausblick des US-Konzerns Micron. STMicro gewannen 1,8 Prozent und ASML 0,9 Prozent. Siltronic zogen um 2,2 Prozent an.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Thyssenkrupp verteuerten sich um 6,9 Prozent. Händler verwiesen auf Spekulationen um einen Verkauf des Aufzugsgeschäfts. Von der Hoffnung auf eine Lösung des Handelskonflikts profitierten unter anderem die Autowerte. BMW stiegen um 2,2 Prozent, Daimler und VW um je 1,1. Adidas verbesserten sich um knapp 3 Prozent auf 270,90 Euro. Berenberg hat die Einstufung auf "Buy" von "Hold" erhöht, während Goldman Sachs das Kursziel auf 315 von 206 Euro nach oben genommen hat. Brenntag brachen dagegen um 3,6 Prozent ein. Der Chemie-Großhändler hat nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung, Bayerischem Rundfunk und dem Tamedia-Medienhaus über eine Schweizer Konzerntochter mit Isopropanol und Diethylamin waffenfähige Chemikalien an ein syrisches Pharmaunternehmen mit Verbindungen zum Regime von Baschar al-Assad verkauft. Die Staatsanwaltschaft Essen hat nach eigenen Angaben ein Verfahren eingeleitet und prüft die Aufnahme von Ermittlungen. Brenntag sprach von rechtmäßigen Lieferungen. Jost Werke fielen nach einer Platzierung um 8,8 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Bei Bayer soll sich künftig ein Aufsichtsratsausschuss intensiv mit dem Rechtskomplex Glyphosat befassen. Die Aktie wurde bei hohen Umsätzen 3,8 Prozent fester gestellt. TLG Immobilien kündigte eine Kapitalerhöhung an. Die Titel wurden 4,1 Prozent schwächer getaxt.

USA / WALL STREET

Wenig verändert - Leicht gestützt wurde der Markt zunächst von Hoffnungen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Allerdings kamen in der zweiten Sitzungshälfe wieder Zweifel auf, zumal Trump bei einem Scheitern mit neuen Zöllen gedroht hatte. Folglich kamen die Indizes von ihren Tageshochs zurück. Zudem machten neue Drohungen Trumps diesmal in Richtung Europa Anleger vorsichtig. Auch schwache Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter lieferten keine Kaufargumente. Der Energiesektor stellte mit der Ölpreisrally die festeste Branche, der Subindex gewann 1,5 Prozent. Micron sprangen um 13,3 Prozent. Der Chiphersteller hatte ein besseres Ergebnis als erwartet vorgelegt. Außerdem gebe es erste Hinweise auf eine Nachfrageerholung. Davon profitierten auch andere Branchenaktien: Intel gewannen 2,9 Prozent, Texas Instruments 2,6 Prozent und Nvidia 5,1 Prozent. Fedex stiegen um 2,6 Prozent. Der Logistikkonzern hatte mehr verdient als erwartet. Blackberry erlöste nicht so viel wie erhofft. Die Aktie stürzte um 8,8 Prozent ab. Staatsanleihen waren mit den Hoffnungen auf ein Ende des Handelsstreits nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg im Gegenzug um 5,7 Basispunkte auf 2,04 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Mi, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1349 -0,2% 1,1368 1,1376 EUR/JPY 122,67 +0,7% 121,80 122,43 EUR/CHF 1,1136 +0,4% 1,1088 1,1105 EUR/GBR 0,8950 -0,1% 0,8959 0,8971 USD/JPY 108,08 +0,9% 107,14 107,62 GBP/USD 1,2680 -0,1% 1,2689 1,2682 Bitcoin BTC/USD 12.690,00 9,86 11.551,50 12.854,25

Als Zeichen der Entspannung in den Handelsfragen werteten Händler auch die Erholung des Dollar zum Yen. Wie Gold und Rentenpapiere verlor auch die japanische Währung an Attraktivität als Fluchtwährung. Auch der Euro profitierte etwas von der gestiegenen Risikobereitschaft.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,07 57,83 +2,1% 1,24 +24,1% Brent/ICE 66,27 65,05 +1,9% 1,22 +20,1%

Die Ölpreise zogen deutlich an. Denn die US-Rohöllagerbestände waren in der vorigen Woche eingebrochen auf ein sehr viel niedrigeres Niveau als prognostiziert. Der Lagerabbau fiel zudem deutlicher aus, als es die Daten des privaten American Petroleum Institutes am Vorabend vermuten ließen. WTI stieg um 2,7 Prozent auf 59,38 Dollar, Brent verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 66,49 Dollar. Die Preise erreichten damit den höchsten Stand seit 22. Mai. Aber auch die Mnuchin-Aussagen stützten die Preise. Im asiatischen Handel konnten die kräftigen Gewinne weitgehend behauptet werden.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.406,38 1.423,25 -1,2% -16,88 +9,7% Silber (Spot) 15,25 15,38 -0,9% -0,13 -1,6% Platin (Spot) 813,11 810,50 +0,3% +2,61 +2,1% Kupfer-Future 2,72 2,74 -0,5% -0,01 +3,0%

Die Feinunze ermäßigte sich um 0,9 Prozent auf 1.410 Dollar, nachdem sie am frühen Dienstag noch dicht an 1.440 Dollar gestiegen war. Mit der Hoffnung auf eine Beilegung des Handelsstreits war Gold nicht mehr als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten gefragt. Daneben wurden nach den Aussagen von Fed-Chef Powell des Vorstages weiter Zinssenkungsspekulationen ausgepreist, denn das zinslos gehaltene Edelmetall hatte zuletzt von der Aussicht auf niedrigere Zinsen profitiert. In Asien baute der Goldpreis seine Abgaben mit der Hoffnung auf eine Beilegung des US-chinesischen Handelsstreits noch etwas aus.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

USA / INDIEN

Auf dem Weg zum G20-Gipfel hat US-Präsident Donald Trump Indien wegen zu hoher Zölle kritisiert. Er freue sich darauf, mit dem indischen Premierminister Narendra Modi darüber zu sprechen, dass Indien seit Jahren "sehr hohe Zölle gegen die Vereinigten Staaten" erhebe und diese erst kürzlich wieder erhöht habe, schrieb Trump im Onlinedienst Twitter. "Das ist inakzeptabel und die Zölle müssen zurückgenommen werden", forderte Trump.

US-AUSSENPOLITIK

Der designierte Pentagon-Chef Mark Esper hat den Nato-Partnern die weitere Unterstützung der USA zugesichert. Seine Nominierung bedeute keine Abkehr vom bisherigen Kurs, sagte Esper beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister.

SANKTIONEN IRAN

Die USA pochen auf eine striktere Umsetzung der UN-Sanktionen gegen den Iran. Die Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrats gegen den Iran sei seit mehr als neun Jahren nicht auf den neuesten Stand gebracht worden, heißt es in einem Schreiben des US-Botschafters bei der UNO, Jonathan Cohen, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt.

VENEZUELA

Die venezolanische Regierung hat nach eigenen Angaben einen Putschversuch vereitelt. Mehrere Offiziere hätten mit Unterstützung der USA, Kolumbiens und Chiles ein Attentat auf Präsident Nicolás Maduro geplant, sagte Kommunikationsminister Jorge Rodríguez.

G20 - STAHLMARKT

Die Bundesregierung will sich beim G20-Gipfel für eine Lösung im Stahl-Konflikt einsetzen. Peking müsse seine weltweiten Überkapazitäten weiter abbauen, forderte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bei einem China-Kongress der Unionsfraktion im Bundestag in Berlin.

SFC ENERGY

hat eine Kapitalerhöhung beschlossen. Das Grundkapital wird von 10,2 Millionen Euro auf 12,9 Millionen Euro angehoben. Der Vorstand legte den Bezugspreis auf 10,00 Euro je neuer Aktie fest. SFC erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von 27 Millionen Euro.

TLG IMMOBILIEN

sammelt mit einer Kapitalerhöhung 222 Millionen Euro brutto ein. Es seien 8,5 Millionen neue Stückaktien zum Emissionspreis von 26,13 Euro je Aktie im beschleunigten Platzierungsverfahren an institutionelle Investoren verkauft worden, teilte TLG Immobilien mit. Mit dem Geld will TLG gemäß ihrer Investitionsstrategie weitere Zukäufe finanzieren.

ROCKET INTERNET/GLOBAL FASHION

Der Modehändler Global Fashion Group kommt nur mit Hilfe eines Sonderangebots und seiner Großaktionäre aufs Börsenparkett. Das Unternehmen, an dem der schwedische Investor Kinnevik AB 35 Prozent hält und Rocket Internet 21 Prozent, verringert den Angebotspreis auf 4,50 Euro von ursprünglich 6 bis 8 Euro.

SWISS RE

Der Rückversicherer macht bei der Bewertung seiner Tochter Reassure im Zuge des Börsengangs in London Abstriche. Wie der Konzern mitteilte, hat er die Preisspanne auf 280 bis 330 Pence je Aktie festgelegt. Damit käme Reassure auf eine Marktkapitalisierung von 2,8 bis 3,3 Milliarden Pfund. Die Tochter war Ende vergangenen Jahres beim Verkauf von Anteilen an die MS&AD Insurance Group noch mit 3,5 Milliarden Pfund bewertet worden.

BOEING

Boeing und die US-Luftfahrtbehörde FAA haben nach eigenen Angaben ein neues Softwareproblem bei der 737 Max gefunden, die seit März nach zwei Abstürzen innerhalb von fünf Monaten mit einem Flugverbot belegt ist.

