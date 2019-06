Der am Mittwoch gemeldete Rückgang der US-Rohöl-Lagerbestände um 12,788 Millionen Barrel ist der größte seit August 2016. Anfang Juli 2018 gab es einen fast gleich großen Rückgang, aber der war eben einen Tick niedriger (-12,633 Millionen Barrel), so dass man jetzt in den Schlagzeilen mit dem stärksten Abbau der Öllager seit fast drei Jahren hausieren gehen kann.

