Der Rohstoffkonzern Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, NYSE: FCX) wird eine Quartalsdividende von 0,05 US-Dollar ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 1. August 2019 (Record date: 15. Juli 2019). Im März 2015 wurde die Dividende um 84 Prozent auf den aktuellen Betrag gekürzt. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,20 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 11,49 US-Dollar ...

