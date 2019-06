DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die Wiederaufnahme der Flüge mit Boeings Problemflieger 737 Max verzögert sich weiter. Boeing und die US-Luftfahrtbehörde FAA haben nach eigenen Angaben ein neues Softwareproblem bei der Maschine gefunden, die seit März nach zwei Abstürzen innerhalb von fünf Monaten mit einem Flugverbot belegt ist. Das neue Problem betreffe Software, die unabhängig ist von dem fehlerhaften Flugkontrollsystem MCAS, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Das System stehe aber im Zusammenhang mit einer Notfallprozedur, die von Piloten bei MCAS-Fehlfunktionen genutzt werden könne.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:00 Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q

22:15 Nike Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 1Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +3,1% gg Vq 2. Veröff.: +3,1% gg Vq 4. Quartal: +2,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +0,8% gg Vq 2. Veröff.: +0,8% gg Vq 4. Quartal: +1,7% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 219.000 zuvor: 216.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.927,70 +0,19% Nikkei-225 21.309,19 +0,54% Hang-Seng-Index 28.517,52 +1,18% Kospi 2.133,67 +0,57% Shanghai-Composite 2.997,92 +0,53% S&P/ASX 200 6.658,10 +0,00%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Hoffnung, dass die im Mai festgefahrenen Verhandlungen im US-chinesischen Handelsstreit wieder aufgenommen werden, treibt die Aktienkurse. Nachdem am Mittwoch US-Finanzminister Mnuchin gesagt hatte, zu 90 Prozent stehe ein Abkommen bereits, berichtet die South China Morning Post, dass man sich vorläufig auf einen Waffenstillstand geeinigt habe und dass dies auch noch vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Samstag am Rande des G20-Gipfels mitgeteilt würde. Damit wären die von Trump angedrohten weiteren Strafzölle zunächst vom Tisch. Der Dollar legt auf breiter Front zu und sorgt für Rückenwind in Tokio. Die Aktie von Japan Display profitiert davon, dass Apple 100 Millionen Dollar in das angeschlagene Unternehmen investieren will und schießt um 20 Prozent nach oben. In Schanghai knickt der Kurs des Hochleistungscomputerherstellers Dawning um das maximale Tageslimit von 10 Prozent ein. Nachdem das Unternehmen von den USA auf eine Schwarze Liste gesetzt wurde, weil es angeblich Sicherheitsinteressen der USA zuwider handelt, war die Aktie seit Freitag der Vorwoche vom Handel ausgesetzt gewesen.

US-NACHBÖRSE

Die Meldung, wonach bei Boeings Problemflieger 737 Max ein neues Softwareproblem gefunden wurde, drückte den Boeing-Kurs um 1 Prozent. Die Nachricht schlug allerdings erst kurz vor Ende des Nachbörsenhandels auf. Die Aktie des Klebstoffherstellers H.B. Fuller verbilligte sich um 6,5 Prozent. Für Enttäuschung sorgte eine im zweiten Quartal verfehlte Umsatzerwartung. Auch das Ergebnis erreichte die Konsensschätzung ganz knapp nicht. Der Hausbauer KB Home schnitt trotz rückläufiger Zahlen immer noch deutlich besser ab als am Markt erwartet. Zudem äußerte sich KB Home in seinem Ausblick sehr zuversichtlich. Der Kurs legte um 5,4 Prozent zu. Für Herman Miller ging es um 12,9 Prozent nach oben. Der Möbelhersteller verdiente in seinem vierten Quartal mehr als im Vorfeld erwartet und setzte auch mehr um. Außerdem übertraf der Ausblick die Markterwartungen. Rite Aid rutschte im ersten Quartal noch tiefer in den Verlustbereich bei einer gleichzeitig flachen Umsatzentwicklung. Der Kurs verlor 10,4 Prozent. Einen Kurseinbruch um 19 Prozent erlebten Pier 1, ebenfalls nach Vorlage des Erstquartalsberichts. Der Einzelhändler für Innenausstattung wies ein Nettominus von 81,7 (28,5) Millionen Dollar aus und setzte 314 (371) Millionen Dollar um. Analysten hatten 330 Millionen erwartet. Pier 1 hatte erst am 20. Juni eine Aktienzusammenlegung durchgeführt, bei der aus 20 alten eine neue Aktie wurde.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.536,82 -0,04 -11,40 13,76 S&P-500 2.913,78 -0,12 -3,60 16,23 Nasdaq-Comp. 7.909,97 0,32 25,25 19,21 Nasdaq-100 7.627,05 0,47 35,52 20,49 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 819 Mio 877 Mio Gewinner 1.574 981 Verlierer 1.391 1.965 Unverändert 95 107

Wenig verändert - Leicht gestützt wurde der Markt zunächst von Hoffnungen im Handelsstreit zwischen den USA und China. Allerdings kamen in der zweiten Sitzungshälfe wieder Zweifel auf, zumal Trump bei einem Scheitern mit neuen Zöllen gedroht hatte. Zudem machten neue Drohungen Trumps diesmal in Richtung Europa die Anleger vorsichtig. Auch schwache Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter lieferten keine Kaufargumente. Der Energiesektor gewann mit steigenden Ölpreisen 1,5 Prozent. Micron sprangen um 13,3 Prozent nach oben. Der Chiphersteller hatte ein besseres Ergebnis als erwartet vorgelegt und von ersten Hinweise auf eine Nachfrageerholung gesprochen. Davon profitierten auch andere Branchenaktien: Intel gewannen 2,9 Prozent, Texas Instruments 2,6 Prozent und Nvidia 5,1 Prozent. Apple zogen um 2,2 Prozent an. Der Technologieriese hatte sich das Start-Up Drive.ai für autonomes Fahren einverleibt. Fedex stiegen um 2,6 Prozent. Der Logistikkonzern hatte mehr verdient als erwartet. Blackberry erlöste nicht so viel wie erhofft. Die Aktie stürzte um 8,8 Prozent ab.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,78 4,4 1,73 57,4 5 Jahre 1,80 7,1 1,73 -12,7 7 Jahre 1,92 7,3 1,85 -32,8 10 Jahre 2,05 6,0 1,99 -39,8 30 Jahre 2,57 5,1 2,52 -49,5

Staatsanleihen waren mit den Hoffnungen auf ein Ende des Handelsstreits nicht gefragt. Die Renditen zogen nach der Talfahrt der vergangenen Wochen kräftig an.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:48 % YTD EUR/USD 1,1357 -0,1% 1,1368 1,1363 -0,9% EUR/JPY 122,71 +0,7% 121,80 122,09 -2,4% EUR/GBP 0,8954 -0,1% 0,8959 0,8972 -0,5% GBP/USD 1,2684 -0,0% 1,2689 1,2664 -0,5% USD/JPY 108,04 +0,8% 107,14 107,44 -1,5% USD/KRW 1157,80 +0,1% 1156,20 1156,94 +3,9% USD/CNY 6,8806 +0,0% 6,8798 6,8868 +0,0% USD/CNH 6,8814 -0,1% 6,8859 6,8858 +0,2% USD/HKD 7,8125 +0,0% 7,8108 7,8102 -0,3% AUD/USD 0,6992 +0,5% 0,6959 0,6980 -0,8% NZD/USD 0,6677 +0,6% 0,6636 0,6665 -0,5% Bitcoin BTC/USD 12.663,75 +9,6% 11.551,50 12.629,50 +240,5%

Als Zeichen der Entspannung in den Handelsfragen werteten Händler die Erholung des Dollar zum Yen. Wie Gold und Rentenpapiere verlor auch die japanische Währung an Attraktivität als Fluchtwährung. Auch der Euro profitierte etwas von der gestiegenen Risikobereitschaft. Im asiatisch geprägten Handel am Donnerstag legt der Dollar auf breiter Front zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,13 57,83 +2,2% 1,30 +24,2% Brent/ICE 66,31 65,05 +1,9% 1,26 +20,2%

Die Ölpreise zogen deutlich an, nachdem die US-Rohöllagerbestände in der vorigen Woche eingebrochen sind auf ein sehr viel niedrigeres Niveau als prognostiziert. Der Lagerabbau fiel zudem deutlicher aus, als es die Daten des privaten American Petroleum Institutes am Vorabend vermuten ließen. WTI stieg um 2,7 Prozent auf 59,38 Dollar, Brent verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 66,49 Dollar. Die Preise erreichten damit den höchsten Stand seit 22. Mai. Auch die Mnuchin-Aussagen zum Handelsstreit stützten die Preise.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.406,18 1.423,25 -1,2% -17,07 +9,6% Silber (Spot) 15,23 15,38 -1,0% -0,15 -1,7% Platin (Spot) 812,66 810,50 +0,3% +2,16 +2,0% Kupfer-Future 2,72 2,74 -0,7% -0,02 +2,8%

Die Feinunze ermäßigte sich um 0,9 Prozent auf 1.410 Dollar, nachdem sie am frühen Dienstag noch dicht an 1.440 Dollar gestiegen war. Mit der Hoffnung auf eine Beilegung des Handelsstreits war Gold nicht mehr als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten gefragt. Daneben wurden nach den Aussagen von Fed-Chef Powell am Vortag Zinssenkungsspekulationen ausgepreist.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Der Einzelhandelsumsatz ist im Mai um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Supermärkte-Umsatz fiel um 0,5 Prozent.

PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF USA

US-Senatorin Elizabeth Warren hat die erste TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber dominiert. Die 70-Jährige und neun weitere Präsidentschaftsanwärter diskutierten über Themen wie die Wirtschaftspolitik, das Gesundheitssystem und die Migrationskrise an der Grenze zu Mexiko. Die zweite Diskussionsrunde der Demokraten ist für den 30. und 31. Juli geplant. Die Vorwahlen beginnen Anfang Februar 2020.

USA-INDIEN

US-Präsident Donald Trump hat Indien wegen zu hoher Zölle kritisiert. "Das ist inakzeptabel und die Zölle müssen zurückgenommen werden", forderte Trump.

USA-IRAN

Die USA pochen auf eine striktere Umsetzung der UN-Sanktionen gegen den Iran. Die Sanktionsliste des UN-Sicherheitsrats sei seit mehr als neun Jahren nicht auf den neuesten Stand gebracht worden. Zudem sei es wiederholt zu Verstößen gegen die UN-Sanktionen gekommen.

VENEZUELA

hat nach eigenen Angaben einen Putschversuch vereitelt. Mehrere Offiziere hätten mit Unterstützung der USA, Kolumbiens und Chiles ein Attentat auf Präsident Nicolás Maduro geplant. Sechs Verdächtige seien festgenommen worden.

CENTERBRIDGE - MAGELLAN HEALTH

In der US-Gesundheitsbranche bahnt sich offenbar eine weitere milliardenschwere Übernahme an. Magellan Health, ein Anbieter von sogenannten Managed-Care-Dienstleistungen, stehe vor dem Verkauf an den Finanzinvestor Centerbridge Partners, sagten informierte Personen.

