Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Bevölkerung Deutschlands ist im Jahr 2018 um 227 000 Personen (+0,3%) gewachsen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Zum Jahresende 2018 lebten damit 83,0 Millionen Menschen in Deutschland. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...