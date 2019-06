NFON AG: NFON AG startet Vertrieb in Frankreich DGAP-News: NFON AG / Schlagwort(e): Expansion NFON AG: NFON AG startet Vertrieb in Frankreich 27.06.2019 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News NFON AG startet Vertrieb in Frankreich - NFON AG ernennt Laurent Lhermitte zum Geschäftsführer NFON France - Paris als neuer Geschäftsstandort München, 27. Juni 2019 - Die NFON AG, der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter, gibt heute den Start seiner Vertriebsaktivtäten in Frankreich bekannt. Damit eröffnet die NFON AG wie geplant in einem weiteren europäischen Land mit einer eigenen Tochtergesellschaft eine Dependance, der NFON France mit Sitz in Paris. Frankreich ist das 15. Land, in dem die NFON Gruppe aktiv ist. "Mit der diesjährigen Eröffnung unseres Standortes in Frankreich lösen wir nicht nur ein Börsenversprechen ein, sondern wir erhalten auch Eintritt in einen der wichtigsten Schlüssel-märkte für Cloud-Telefonie überhaupt", erklärt Hans Szymanski, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer der NFON AG. "Frankreich zählt mit seinen rund 27 Millionen* Arbeit-nehmern neben zum Beispiel dem Vereinigten Königreich, Spanien, Italien und Deutschland zu den Begründern einer beeindruckenden Digitalisierungsoffensive in Europa. Transformations-prozesse und deren Möglichkeiten werden hier ernst genommen und bilden die Grundlage für ein enormes Wachstumspotential für unsere Telefonielösungen aus der Cloud." Freiheit der Businesskommunikation Der Markt für Telefonanlagen aus der Cloud ist in einem stetigen Wachstum begriffen. Von 2017 bis 2022 werden die Cloud-Nebenstellen von 13 Millionen auf 26 Millionen in Europa zunehmen - der Marktanteil in Frankreich wird bis 2020 alleine von derzeit acht auf 12 Prozent steigen.* "Frankreich ist ein Land mit ausgeprägter Cloud-Affinität und bietet viel Raum für Wachstum", so Laurent Lhermitte, Geschäftsführer von NFON France. "Die Verbreitung von modernen Cloud-Lösungen schreitet voran. Mit unserem Kernprodukt Cloudya, der Telefonan-lage aus der Cloud, sowie unseren Premium Solutions wie Ncontactcenter, Nhospitality und Neorecording betreten wir zum absolut richtigen Zeitpunkt diesen Schlüsselmarkt. Schließlich geht es um nichts anderes als die Freiheit der Businesskommunikation: Einfachheit, Unab-hängigkeit, Zuverlässigkeit sind die obersten Gebote. Das ist die Zukunft der Telefonie, das ist unser Angebot für Frankreich." Und genau in diesem Markt kennt sich Laurent Lhermitte aus: Im Laufe seiner Karriere hat der Vertriebsspezialist als erfahrener Manager im französischen Telekommunikationsmarkt in verantwortlichen Positionen agiert: Unter anderem bei Completel, QuesCom und iQsim. "Laurent ist der ausgewiesene Channelprofi in Frankreich. Gemeinsam mit ihm und seinem Team wird NFON France als disruptiver und dynamischer Player in Frankreich zur europäischen Erfolgsgeschichte der NFON Gruppe beitragen", erläutert César Flores Rodríguez, Chief Sales Officer der NFON AG. Auf der Überholspur Seit der Gründung im Jahr 2007 verzeichnet die NFON AG ein kontinuierliches Wachstum. Der Börsengang 2018 (Börse Frankfurt, Prime Standard) war hierbei ein wichtiger Schritt für die eigenen Expansionsabsichten. Mit dem Launch des neuen Kernproduktes Cloudya, der zu Jahresbeginn erfolgten Übernahme der Deutsche Telefon Standard AG sowie der Eröffnung in Italien wird die Unternehmensstrategie konsequent fortgeführt: Wachstum! Hans Szymanski: "Schon im ersten Halbjahr beweisen wir eine hohe Taktzahl von erfolgreichen Unternehmungen. Jetzt werden wir die Geschäfte in den bestehenden Schlüsselländern intensivieren - mit dem klaren Fokus, die Nummer 1 in Europa zu werden." *(circa 18 Millionen in klein- und mittelständischen Unternehmen und 9 Millionen in Großunternehmen bei 16 Millionen Schreibtischtelefonen / Own market modell, based on Cavell/MZA 