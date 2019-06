Alle Investoren, die in irgendeiner Weise an der Börse und speziell in Aktien investieren, verfolgen grundsätzlich das gleiche Ziel: Sie wollen mithilfe ihrer Investitionen langfristig das Beste aus ihrem Geld herausholen und selbstverständlich ein Vermögen aufbauen. Für waschechte Einkommensinvestoren sind Kursgewinne hierbei jedoch häufig ein zweischneidiges Schwert. Einerseits zeigen diese natürlich, dass man bei der Auswahl einer potenziell unterbewerteten Dividendenaktie durchaus etwas richtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...