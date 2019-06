Deutsche Bundesanleihen haben sich zu Handelsstart am Donnerstag kaum bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen bei 172,25 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,29 Prozent.

Vor dem G20-Treffen der Staats- und Regierungschef in Japan verhalten sich Anleger abwartend. Eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China gilt als möglich. Am Mittwoch hatte US-Finanzminister Steven Mnuchin bereits gegenüber dem Sender CNBC erklärt, ein Deal sei zu 90 Prozent abgestimmt. US-Präsident Donald Trump drohte in einem TV-Interview hingegen mit weiteren Strafzöllen auf chinesische Waren. Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping sollen am Samstag in Osaka aufeinander treffen.

"In unserem Szenario gehen wir davon aus, dass sich die Präsidenten Xi und Trump auf eine Streitbeilegung und weitere Verhandlungen einigen, während es bei den bestehenden Zöllen weder zu einer Entspannung noch einer Eskalation kommt", kommentierte Mark Haefele, Investmentchef bei der Schweizer Bank UBS./elm/bgf/stk

