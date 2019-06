München (ots) -



- Mecklenburg-Vorpommern: Strom für Familien auf dem Land 97 Euro p. a. teurer als in der Stadt - Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im Jahr



Verbraucher in ländlichen Regionen Deutschlands müssen für Strom meist mehr zahlen als in städtischen. Den größten Unterschied gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Für 5.000 kWh bezahlen Stadtbewohner dort durchschnittlich 1.451 Euro. Landbewohner kostet die gleiche Menge Strom im Durchschnitt 97 Euro mehr - ein Plus von sieben Prozent. Vergleichsweise hoch sind die Unterschiede auch in Schleswig-Holstein (+32 Euro) und Baden-Württemberg (+27 Euro).*



Ein möglicher Grund für die Preisunterschiede sind die Netznutzungsentgelte. Sie machen rund ein Viertel des Strompreises aus.



"In ländlichen Regionen werden die Netznutzungsentgelte durch die geringere Einwohnerdichte auf weniger Schultern verteilt", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Außerdem werden Investitionen in die Energiewende vor allem auf dem Land getätigt und die Kosten dafür anteilig auf die Stromkunden des örtlichen Verteilernetzes umgelegt."



Über alle Bundesländer hinweg ist Strom in ländlichen Regionen rund ein Prozent teurer als in den Städten.



"Die Mehrbelastung von Verbrauchern in ländlichen Gebieten ist im Vergleich zum Vorjahr um etwa ein Prozent zurückgegangen", sagt Dr. Oliver Bohr.



In Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Hessen und dem Saarland ist das Phänomen sogar umgekehrt und Landbewohner profitieren von günstigeren Preisen im Vergleich zu Stadtbewohnern.



Anbieterwettbewerb senkt Strompreis - Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im Jahr



Die Tarife der alternativen Stromversorger sind deutlich günstiger als die Grundversorgung. So sparten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**



Verbraucher, die Fragen zu ihrem Energietarif haben, erhalten bei den CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.



