Eltville (pts015/27.06.2019/09:15) - Wer derzeit Gold in seinem Portfolio hat, der kann sich freuen. Es gibt für Gold und andere Edelmetalle derzeit nur eine Richtung - nach oben. Ein All-Time-High jagt das nächste. Das Problem - als Goldbesitzer erwirtschaftet man keine jährlichen Gewinne und man kann als Goldanleger nur bei einem physischen Verkauf die entstandene Differenz zwischen An- und Verkaufspreis als Gewinn lukrieren. Man verdient also nur einmal an Gold. Zugegeben, das war in den letzten Jahren nicht schlecht und ein Investment in Gold war höchst lukrativ und vor allem - "die sicherste" Anlageform. "Aber da ist noch mehr möglich! Man kann nämlich mit seinem eigenen Bestand an Goldbarren und Goldmünzen auch jährlich saftige Renditen erwirtschaften, indem man sein Gold als Sachdarlehen nutzt und bis zu 6% Zinsen dafür kassiert. Natürlich zusätzlich zum derzeit ständig steigenden Wert des Edelmetalls", so Gold-Experte Hans Kleser, Vorstandsvorsitzender der G Deutsche Gold AG https://deutsche-gold.ag , der selbst solche Sachdarlehen (gem. § 607 ff BGB) im Angebot hat und dafür bis 15. Juli sogar Sonder-Konditionen bietet! Gold ist unerreicht: Krisensicher und bis zu 6 % p.a. Darlehenszins auf Sachdarlehen "Es gibt keinen Finanzexperten, der nicht empfehlen würde, einen bestimmten Geldbetrag des Vermögens in Gold oder Edelmetalle zu investieren. Zur Sicherheit! Gold ist im Gegensatz zu anderen Sachwerten wie zum Beispiel Immobilien, Kunst oder Luxusuhren ein sehr flexibler Sachwert und kann sogar für die Erwirtschaftung einer jährlichen Rendite genutzt werden. Damit schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe: einerseits werden die eigenen Ersparnisse oder das Vermögen vor einem Werteverfall geschützt und andererseits können bis zu 6% p.a. an Zinsen lukriert werden, ohne den Goldbestand zu minimieren", so Hans Kleser. Unsichere Zeiten verlangen sichere Veranlagung: Lassen Sie ihr passives Gold "aktiv" Geld verdienen! "Niemand hat es für möglich gehalten, aber in Zeiten, in denen unsere Deutsche Bank, eine Bad Bank errichten will, ist wirklich alles vorstellbar. Die Italiener spielen mit dem Euro, die Börse spielt verrückt und Draghi droht wieder eine Zinssenkung an. Wir sind nicht mehr weit weg vom Platzen der Crash-Bombe! Der einzig sichere Hafen - Gold. Nach 6 Jahren hat der Goldpreis sowohl die unerreichte-Marke von 1.372 USD/oz am 20. Juni 2019 durchbrochen, und nun sogar die Schallmauer von 1.400 USD. Gold leuchtet wie nie! Aber wer Gold besitzt, sollte nicht einfach auf Abwarten setzen, sondern aus einer passiven Anlage einen Aktivposten machen", so Goldexperte Hans Kleser. Ein Sachdarlehen auf die eigenen Goldbarren und Goldmünzen bringt bei der G Deutsche Gold AG derzeit bis zu 6 % per anno. Sachdarlehen auf Gold bringt Top-Verzinsung und ist 100 % sicher 2 Jahre Laufzeit = 5,0 % p.a. 3 Jahre Laufzeit = 5,5 % p.a. 4 Jahre Laufzeit = 6,0 % p.a. Wer mit seinem Goldinvestment auch jährliche Zinsen erwirtschaften will, sollte sich über ein Sachdarlehen bei der G Deutsche Gold AG informieren - in einem privaten Online-Chatroom: https://www.starttelkoline.de/customer/deutsche-gold oder über folgenden Kontakt. Kontakt: G Deutsche Gold AG Tel.: +49 (0) 6123 688070 1 E-Mail: info@deutsche-gold.ag Web: https://deutsche-gold.ag (Ende) Aussender: G Deutsche Gold AG Ansprechpartner: Hans Kleser Tel.: +49 6123 6880701 E-Mail: h.kleser@deutsche-gold.ag Website: www.deutsche-gold.ag Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190627015

