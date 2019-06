ProSiebenSat1 - Wann sind Kurse von 50 Euro erreichbar?



Vor etwa zehn Jahren war der Aktienkurs von ProSieben im Zuge der Finanzkrise und den Sorgen der Investoren aufgrund der anhaltenden Verluste des Unternehmens auf einen Euro abgestürzt um dann bis Anfang 2016 eine Erholung einzuleiten die ihresgleichen sucht. Der Aktienkurs stieg damals in sieben Jahren um über 4000% auf über 50 Euro.



Obwohl auch noch 2017 ein neues Rekordergebnis beim Umsatz und Gewinn eingefahren wurde, ging der Aktienkurs bereits zurück. Investoren sorgen sich über eine Abwanderung der werberelevanten Zielgruppe hin zu Online Medien und darüber, dass das klassische Fernsehgeschäft mehr und mehr veraltet. Sinkende Werbeeinnahmen sind die Folge dieser Prozesse. Nachdem sich der Aktienkurs von Anfang 2016 bis Mitte 2018 halbiert hatte, musste CEO Thomas Ebeling gehen und wurde durch den ehemaligen Dyson CEO Max Conze ersetzt. Dieser tauschte mittlerweile fast den gesamten Vorstand aus und setzt auf neben dem traditionellen Fernsehen auch weiter auf die Internetbeteiligungen wie dem Vergleichsportal Verivox, dem Kosmetikversand Flaconi oder dem Datingportal Parship.



Vor allem verfolgt Konze jedoch einen Plan: Er will mit Joyn einen eigenen Streamingdienst wie Netflix aufbauen und damit den Rückgang der Werbeerlöse im traditionellen Fernsehen überkompensieren. Joyn startete diesen Monat und bietet neben 50 TV Livestreams auch umfangreiche Video On Demand Inhalte. Neben den Sendern der eigenen Gruppe sind auch die öffentlich-rechtlichen Programme wie ARD und ZDF sowie die Sportsender Eurosport und Sport1 verfügbar. Das Angebot ist derzeit frei erhältlich und werbefinanziert. Wir rechnen jedoch mit der Umstellung auf ein monatliches Bezahlmodell. Derzeit nutzen etwa 23 Millionen Deutsche bezahlpflichtige Streamingdienste. ProSieben will mit Joyn innerhalb von nur zwei Jahren eine Nutzerzahl von 10 Millionen erreichen.



Der Rückgang des klassischen TV Geschäfts wird zwar langsamer, aber genau so sicher wie der Untergang der Printmedien kommen. Jedoch will ProSieben bis 2023 alleine mit den Internetbeteiligungen über 2 Milliarden Umsatz pro Jahr erzielen. Der wesentliche Wachstumstreiber könnte jedoch Joyn werden. Gelingt es, den führenden deutschen Streamingdienst aufzubauen könnten die Umsätze und Gewinne von ProSieben explodieren. Man darf Max Conze nicht unterschätzen. Beim "eingestaubten" Staubsauger- und Ventilatorunternehmen Dyson setzte dieser auf moderne Designs und konnte den Umsatz und Gewinn in sechs Jahren verdreifachen. Seit seinem Amtsantritt bei ProSieben ist der Aktienkurs weiter um fast die Hälfte gefallen, was Investoren derzeit eine gute Einstiegsmöglichkeit bietet. Die ProSieben Aktie sollte vor diesem Hintergrund zugekauft werden. Ein weiteres unterbewertetes Unternehmen ist die MBH Corporation.



MBH Corporation (WKN: A2JDGJ) - Die neue Berkshire Hathaway



Das Holdingunternehmen MBH investiert global in KMUs (Kleine und Mittelständige Unternehmen). Die Investmentkriterien sind ähnlich denen, die Benjamin Graham und Waren Buffet ansetzen. Die Zielunternehmem haben ein stabiles operatives Geschäft welches Gewinn erzielt und ein top Management mit langjähriger Branchenerfahrung. MBH setzt auch auf traditionelle Branchen und nicht auf hochriskante Wachstumsaktien bei denen ein zukünftiger Erfolg nicht unbedingt eintreffen muss.



Die zugekauften Unternehmen werden vollständig übernommen und haben nach der Übernahme erhebliche Vorteile im Konzernverbund mit MBH. Die Finanzierung wird als Teil eines großen, börsennotierten Konzerns deutlich erleichtert, beispielsweise weil auf vorhandene Kreditlinien von MBH zurückgegriffen werden kann um das weitere Wachstum zu unterstützen. Die Kredibilität der Unternehmen steigt und es können so Aufträge von Regierungen und Großkunden gewonnen werden, welche stark auf die Bonität und Zuverlässigkeit der Lieferanten achten. Letztes Jahr wurden im Bildungssektor mit Acacia und Parenta zwei Unternehmen übernommen, wobei letzteres eine immense operative Gewinnmarge von über 37% erzielt. Das globale Marktvolumen für (online) Bildung wächst laut Experten von derzeit 3 Billionen bis 2025 stark weiter.



Auch im Bausektor ist MBH aktiv und hat mit Cape Limited das drittprofitabelste Bauunternehmen in Neuseeland zugekauft, welches sehr erfolgreich im Projektmanagement tätig ist. In UK hat MBH Boulay Contracts gekauft. Diesen Monat wurde im selben Markt Guildprime Specialists übernommen um weitere Synergieeffekte zu heben. Das weltweite Bausektor soll in den nächsten zehn Jahren um 85% auf 15,5 Billionen Dollar wachsen.



Zuletzt hat MBH wieder richtig zugeschlagen und hat das Engineering Unternehmen Asia Pacific Energy Ventures (APEV) übernommen. APEV beschäftigt unter den beiden Marken Twenty20 und Pacific Energy Consulting über 200 Angestellte und ist in den Bereichen Energie und Elektrotechnik, Feuer und Hydraulik sowie Energieerzeugung und Baudienstleistungen tätig. Dies ist die bisher größte Akquisition von MBH. APEV wird in 2019 bei einem Umsatz von etwa 60 Millionen Euro ein deutlich positives operatives Ergebnis erzielen. Durch die Übernahme wird sich das EBITDA von MBH nahezu verdreifachen.



Sämtliche Unternehmen im Portfolio von MBH werden voll konsolidiert. Analysten erwarten, dass sich der Umsatz von MBH dieses Jahr vervierfachen und der Nettogewinn sogar um 500% zulegen können wird. Für weiteren positiven Newsflow ist gesorgt: MBH hat derzeit 30 bis 40 Unternehmen im Blick, bei denen eine detaillierte Sorgfältigkeitsprüfung durchgeführt wird. Es sollen dieses Jahr noch 15 bis 20 Akquisitionen getätigt werden.



Die Vielzahl der Akquisitionen wird dafür sorgen, dass die Gewinne und Umsätze von MBH in den nächsten Jahren explodieren werden. Laut Analystenschätzungen soll der Umsatz von 36 auf 357 Millionen Pfund anziehen, wobei der Cashflow um gigantische 700% wachsen soll. Auch in 2018 wurde der Umsatz trotz wenig Übernahmen um 21,8% gesteigert und es wurde bereits ein Gewinn je Aktie von 0,13 Euro erzielt. Durch die Übernahme von APEV könnte der Gewinn je Aktie deutlich zulegen. Die Aktie zeigt aufgrund dieser Daten eine erhebliche Unterbewertung und hat das Potential auf 5,00 Euro anzusteigen.



