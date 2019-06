Verbesserungen bei easyJet trotz operativer Herausforderungen; KLM, Iberia und Alitalia haben mit einer 4-Sterne-Bewertung besser abgeschnitten als die meisten Mitbewerber

Zentrale Erkenntnisse:

Europaweite Verspätungen der Fluggesellschaften sind seit Sommer 2017/18 um über 14% gestiegen und wirken sich auf die Ratings aus

KLM, Iberia, Alitalia erhalten 4 Sterne und liegen an der Spitze der größten westeuropäischen Fluggesellschaften

easyJet (74,3% OTP) erhält 3 Sterne

Air Baltic, Aeroflot und Binter Canarias erhalten 5-Sterne-Bewertung

Mailand Linate, Tenerife Norte, Liverpool, Paris Beauvais-Tille, Santa Cruz und Dortmund ebenfalls mit 5-Sterne-Status

Bei den europäischen Fluggesellschaften und Flughäfen waren in den zwölf Monaten bis Mai 2019 die Ergebnisse im Hinblick auf die Pünktlichkeit gemischt. Dies meldete OAG, der weltweit führende Anbieter von Fluginformationen, in seinen On-time Performance (OTP) Star Ratings (Sterne-Ratings zur Pünktlichkeit), welche die Top-Fluggesellschaften und Flughäfen der Welt in Bezug auf ihre Pünktlichkeit in eine Rangliste einordnen.

easyJet erhielt nach einem Jahr der Herausforderungen durch die starke Überlastung des Luftverkehrs im Sommer 2018 eine respektable 3-Sterne-Bewertung. Durch die verschlechterte Pünktlichkeitsrate und die damit verbundenen Kosten war die Lufthansa, eine der größten europäischen Fluggesellschaften, die bei der Pünktlichkeit nur 2 Sterne erzielte, derweil härter getroffen.

"Bei Fluggesellschaften, die von Verspätungen in Europa betroffen sind, werden die Kosten für verpasste Verbindungen, Unannehmlichkeiten für Passagiere und Markenschädigungen nun für alle deutlich sichtbar", so John Grant, Lead Analyst bei OAG.

Air Baltic, Aeroflot und Binter Canarias, die alle am Rande Europas angesiedelt und daher möglicherweise weniger stark betroffen sind, lieferten mit 5 Sternen eine starke Performance ab.

Die Leistung von Aeroflot mit den verkehrsreichsten Basisflughäfen in Moskau Sheremetyevo und St. Petersburg wurde in den Flughafenratings mit 5 Sternen bewertet. Mailand Linate (LIN), Tenerife Norte (TFN), Liverpool (LPL), Paris Beauvais-Tille (BVA), Santa Cruz (SPC) und Dortmund (DTM) erhielten ebenfalls 5 Sterne.

