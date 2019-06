Facebook (WKN:A1JWVX) hat Libra vorgestellt, eine Kryptowährung, die es den Nutzern ermöglicht, internationale Zahlungen über Messenger und andere Gruppenplattformen wie WhatsApp durchzuführen - vielleicht schon ab 2020. So sieht es wahrscheinlich aus: Ein Nutzer würde Libra kaufen und die Währung in der digitalen Brieftasche von Facebook, genannt Calibra, aufbewahren. Der Nutzer kann entweder die Währung auf einen anderen Nutzer übertragen - z. B. ein Familienmitglied in einem anderen Land - oder ...

