Baierbrunn (ots) - Zur Vorbeugung von Parodontitis kann neben mindestens jährlichen Zahnarztbesuchen und guter täglicher Mundhygiene auch gesundes Essen beitragen. "Insbesondere nitratreiches Gemüse wie grüner Blattsalat wirkt Zahnfleischentzündungen entgegen", erklärt Parodontologe Professor Dr. Ulrich Schlagenhauf vom Universitätsklinikum Würzburg im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". "Bakterien im Mund wandeln Nitrat in Nitrit um. Dieses hemmt krank machende Keime." Nach dem Schlucken werde es unter den sauren Bedingungen im Magen zu Stickstoffmonoxid umgewandelt, das die Gefäße weite, so der Experte. Und das ist wiederum gut fürs Herz.



Im aktuellen "Diabetes Ratgeber" erklären Experten, warum durch Entzündungen des Zahnhalteapparats nicht nur Zähne ausfallen können, sondern auch das Risiko für Diabetes und Herzinfarkt steigt.



