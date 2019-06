Das Auf und Ab bei der beliebtesten Digitalwährung geht weiter. Die Libra treibt den Bitcoin nach oben, ehe ein Rücksetzer um fast 1500 Dollar erfolgt.

Der Bitcoin bleibt sich und seinen Kursschwankungen treu: Nachdem der Bitcoin am späten Mittwochabend seinen Höhenflug zunächst fortgesetzt hatte, fiel er am Donnerstagmorgen deutlich zurück. Zunächst stieg der Kurs bis Mitternacht bis auf 13.880 US-Dollar, bevor er wie ein Stein um 2000 Dollar nachgab. Am Donnerstagmorgen kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp mit 12.650 Dollar wieder ...

