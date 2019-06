Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Nordex Group (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) baut ihre Marktpräsenz in Kroatien weiter aus, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der staatliche Energieversorger Hrvatska elektroprivreda (HEP Group) hat dem Hersteller jetzt den Auftrag zur Lieferung von 18 Turbinen des Typs N131/3600 für den Windpark "Korlat" erteilt. Die Nordex Group ist ebenfalls über einen Premium-Service-Vertrag für die Wartung und Instandhaltung der Anlagen über die Laufzeit von 20 Jahren zuständig. Für die HEP Group ist es der erste Windpark in ihrem Kraftwerksportfolio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...