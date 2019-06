Die positive Tendenz des Deutschen Aktienindex hält vorerst an, jedoch müssen sich Anleger auch auf die Alternative einer Sommerpause gefasst machen. Die Gefahr größerer Verluste ist jedoch gering. Der DAX befindet sich auch weiterhin in dem Aufwärtstrendkanal (grün), den er in den Vorwochen ausgebildet hat. Auf Dauer dürfte der Markt dieses Anstiegstempo ...

