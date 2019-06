Pyrolyx AG: Business Update DGAP-News: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): Markteinführung Pyrolyx AG: Business Update 27.06.2019 / 10:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 26. Juni 2019 - Pyrolyx AG (Pyrolyx oder die Gesellschaft) freut sich mitteilen zu können, dass die neue Generation der in Terre Haute, Indiana installierten Öfen, die erwarteten Leistungsanforderungen voll erfüllen. Die 20 Öfen, die im Pyrolyx Werk in Terre Haute, Indiana installiert wurden, entsprechen dem aktualisierten Design des neuen Ofens im Werk Stegelitz, welcher bereits seit Dezember 2018 in Betrieb ist und der der Validierung und Verbesserung der Betriebsparameter des Ofen dient. Der neue Ofen in Stegelitz wird derzeit erfolgreich zur Herstellung von rCB für die europäischen Kunden von Pyrolyx eingesetzt. Der Betrieb von Terre Haute wird voraussichtlich in den nächsten vier bis sechs Wochen beginnen. Alle Anlagen wurden installiert und werden gegenwärtig getestet, um Betriebssicherheit zu gewährleisten. Es gab eine leichte Verzögerung von einigen Wochen, teilweise bedingt durch widrige Wetterbedingungen. James Van Laar, Chief Operating Officer von Pyrolyx, sagte dazu: "Die abschließende Installation und die Inbetriebnahme der Anlage sind gut vorangekommen. Das Pyrolyx-Team freut sich sehr darauf, die umweltverträgliche Technologie von Pyrolyx auf den nordamerikanischen Markt einzuführen. Ebenso freuen wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten." ENDE Über die Pyrolyx-Gruppe Pyrolyx AG (ARBN: 618 212 267) ist Weltmarktführer bei der Gewinnung von rCB (wiedergewonnener Industrieruß) aus Altreifen. Der rCB wird zur Herstellung neuer Reifen sowie in der Kunststoff-, technischen-, Gummi- und Masterbatch-Industrie eingesetzt. Die Aktien der Gesellschaft (WKN A2E4L4) sind an den Börsen in Frankfurt und Düsseldorf und der ASX (Australian Stock Exchange) gehandelt PLX (ASX: PLX). Weitere Informationen finden Sie unter www.pyrolyx.com. Kontakt: Pyrolyx AG, München, Deutschland Communications & IR EMail: info@pyrolyx.com Büro: +49 89 21027-200 27.06.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyrolyx AG Landshuter Allee 8-10 80637 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 54558 310 E-Mail: info@pyrolyx.com Internet: www.pyrolyx.com ISIN: DE000A2E4L42 WKN: A2E4L4 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 832069 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 832069 27.06.2019 ISIN DE000A2E4L42 AXC0094 2019-06-27/10:26