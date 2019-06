FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Spezialchemiekonzern Evonik spielen Innovationen eine wichtige Rolle. Das Essener Unternehmen will in sogenannten "Innovationswachstumsfeldern" bis 2025 mehr als 1 Milliarde Euro Umsatz generieren. Etwa ein Viertel ist bereits geschafft. Die Evonik AG gab anlässlich eines Pressegesprächs zu dem Thema bekannt, dass 2018 in den Bereichen ein Umsatz von 250 Millionen Euro erzielt worden sei. Insgesamt wurden im Konzern 2018 rund 15 Milliarden Euro umgesetzt.

Evonik nennt als Innovationswachstumsfelder Sustainable Nutrition, Healthcare Solutions, Advanced Food Ingredients, Membranes, Cosmetic Solutions und Additive Manufacturing.

Das Unternehmen informierte bei dem Pressegespräch über die Ergebnisse eines Szenario-Projekts zu den "Zukünften der Spezialchemie". Das Ergebnis von mehr als 100 Interviews mit Experten aus den Bereichen Chemie, Politik und Wirtschaft sowie weitere Quellen wie internationale Zukunftsstudien seien fünf Szenarien, die mögliche internationale Entwicklungen bis zum Jahr 2040 beschrieben, hieß es.

So beschreibe zum Beispiel das Szenario "Sustainability Paradigm", dass Nachhaltigkeit zum bestimmenden ökonomischen Prinzip werde. Und im "Chinese Dream" entwickele sich China zur technologischen, ökonomischen und politischen Weltmacht. Nationalismus, Fake News und populistische Kräfte führten im Szenario "Turbulent Times" zu einer länger anhaltenden Deglobalisierung.

June 27, 2019

