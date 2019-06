TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Hoffnung, dass die im Mai festgefahrenen Verhandlungen im US-chinesischen Handelsstreit wieder aufgenommen werden, hat am Donnerstag den Aktienkursen an den Börsen in Ostasien Beine gemacht. Vereinzelt wurde die Kauflaune auch mit dem nahen Ende des zweiten Quartals in Verbindung gebracht.

Nachdem am Mittwoch US-Finanzminister Steven Mnuchin gesagt hatte, zu 90 Prozent stehe ein Abkommen bereits, berichtete die South China Morning Post, dass man sich vorläufig auf einen Waffenstillstand geeinigt habe und dass dies auch noch vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Samstag am Rande des G20-Gipfels mitgeteilt würde.

Damit wären die von Trump angedrohten weiteren Strafzölle auf dann praktisch sämtliche Importe aus China zunächst vom Tisch. Vom G20-Treffen selbst erwarten sich Marktbeobachter eher wenig. Stephen Innes von Vanguard Markets rechnet beispielsweise "bestenfalls mit Formalitäten".

In Tokio legte der Nikkei-225 um 1,2 Prozent auf 21.338 Punkte zu, in Seoul ging es um 0,6 Prozent nach oben. Der Schanghai-Composite machte 0,7 Prozent gut, Hongkong lag zuletzt 1,3 Prozent im Plus. An den chinesischen Börsen dürften auch gestiegen Gewinne der Industrieunternehmen geholfen haben. Im Mai lagen sie 1,1 Prozent höher als vor Jahresfrist, nachdem im April noch ein Minus von 3,7 Prozent berichtet wurde.

Am Ölmarkt und auch beim Gold tat sich wenig. Der Preis der Feinunze kam noch etwas weiter zurück auf zuletzt 1.403 Dollar, nachdem er am Dienstag noch ein Sechsjahreshoch von 1.439 Dollar erreicht hatte. Der Dollar legte auf breiter Front zu. Unter anderem stieg er auf 108,02 Yen, verglichen mit Ständen um 107,40 zur gleichen Vortageszeit. Das sorgte zusätzlich für Rückenwind für die Aktienkurse in Tokio.

Apple-Finanzspritze sorgt für Kursfeuerwerk bei Japan Display

Die Aktie von Japan Display profitierte davon, dass Apple 100 Millionen Dollar in das angeschlagene Unternehmen investieren will. Der Kurs des Apple-Zulieferers schoss um über 18 Prozent nach oben. In Schanghai knickte der Kurs des Hochleistungscomputerherstellers Dawning um das maximale Tageslimit von 10 Prozent ein. Nachdem das Unternehmen von den USA auf eine Schwarze Liste gesetzt wurde, weil es angeblich Sicherheitsinteressen der USA zuwider handelt, war die Aktie seit Freitag der Vorwoche vom Handel ausgesetzt gewesen.

Für Gesprächsstoff sorgte die Aktie des Spirituosenherstellers Kweichow Moutai. Als erste Aktie seit 27 Jahre erreichte sie im Handelsverlauf ein Kursniveau von 1.000 Yuan. Am Ende standen ein Tagesplus von 1,7 Prozent und 996,35 Yuan. Seit Jahresbeginn beträgt der Kursanstieg rund 66 Prozent.

HINWEIS: Wegen technischer Probleme entfällt der an dieser Stelle normalerweise angebotene tabellarische Überblick über die Aktienmärkte der Region, die Devisen und Rohstoffpreise.

June 27, 2019 04:00 ET (08:00 GMT)

