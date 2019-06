Vaduz (awp) - Der liechtensteinische Vermögensverwalter LGT Group will eine signifikante Mehrheitsbeteiligung an der indischen Validus Wealth übernehmen. Hierzu haben beide Parteien bereits eine Vereinbarung getroffen, teilte die im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindliche Gruppe am Donnerstag mit.Die verbleibenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...