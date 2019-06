Zürich (ots) - Die Migros-Gruppe will verstärkt in ihr

strategisches Kerngeschäft und den Online-Handel investieren. Im

Rahmen der regelmässigen Portfolio-Überprüfung sucht sie deshalb für

ihre Tochterunternehmen Globus, Gries Deco Gruppe (Depot), Interio

und m-way neue Eigentümer, welche die Basis für eine erfolgreiche

Weiterentwicklung dieser Unternehmen mitbringen. Die Verwaltung des

Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) hat entschieden, die

entsprechenden Verkaufsprozesse einzuleiten.



Zürich - Die Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes hat

entschieden, für Globus, die Gries Deco Gruppe (Depot), Interio und

m-way neue Eigentümer zu suchen und startet dazu entsprechende

Verkaufsprozesse. Die Migros hat die betreffenden Unternehmen in den

letzten Jahren im anspruchsvollen Marktumfeld weiterentwickelt, so

dass diese gut positioniert und für die Zukunft gerüstet sind.

Gleichzeitig sind jedoch die Synergien mit dem Migros-Kerngeschäft

eher gering. «Unsere fundierten Analysen haben gezeigt, dass diese

Unternehmen ausserhalb der Migros-Gruppe bessere Erfolgsaussichten

haben. Die Migros ist heute nicht mehr die beste Eigentümerin», sagt

dazu Fabrice Zumbrunnen, Präsident der Generaldirektion des

Migros-Genossenschafts-Bundes. «Es ist uns ein wichtiges Anliegen,

dass wir starke neue Eigentümer finden, welche über die Basis und das

Know-how für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Unternehmen

verfügen.»



Die Migros-Gruppe schärft damit ihren strategischen Fokus. Sie

setzt auf eine verstärkte Profilierung im Kerngeschäft, den Ausbau

des Convenience-Segments, der digitalen Vertriebskanäle und des

Gesundheitsbereichs sowie die Weiterentwicklung der Fachmärkte Do it

+ Garden, OBI, melectronics, micasa, SportXX und Bike World. In

diesem Zusammenhang prüft die Migros regelmässig die Zusammensetzung

ihres Portfolios auf Akquisitionen und mögliche Verkäufe. In den

letzten Monaten hat die Portfolio-Überprüfung gezeigt, dass die

Migros für die erfolgreiche Zukunft verschiedener Tochterunternehmen

im stationären Non-Food Bereich bessere Eigentümer sieht. Zudem will

sie Mittel freisetzen, um verstärkt in ihre strategischen

Geschäftsfelder investieren zu können.



Der Verkaufsprozess von der Einleitung bis zu einem allfälligen

Abschluss wird je nach Unternehmen längere Zeit in Anspruch nehmen.

In dieser Zeit sind für die Mitarbeitenden und Kunden der Unternehmen

keine wesentlichen Änderungen zu erwarten; die eingeschlagene

strategische Ausrichtung wird unverändert weiterverfolgt.



Globus gut aufgestellt für die Zukunft im Premium- und

Luxussegment



Globus - seit 1997 im Mehrheitsbesitz des MGB - hat sich mit der

One-Brand-Strategie in den letzten zwei Jahren positiv

weiterentwickelt und seine Stellung im Premiumsegment gestärkt. Die

Entwicklung Richtung Warenhaus der Zukunft schreitet mit stetig

steigenden Marktanteilen planmässig voran. Zudem weist Globus ein

sehr starkes Wachstum im Online-Geschäft aus; im Jahr 2019 werden

bereits knapp 10% des Gesamtumsatzes online erzielt werden. Mit der

verstärkten strategischen Ausrichtung von Globus auf das Premium- und

Luxus-Segment entfernt sich Globus weiter von der DNA der Migros.

Dadurch ergeben sich immer weniger gemeinsame Berührungspunkte und

Synergien für die Zukunft. Deshalb wird die Migros nach einer neuen

Eigentümerschaft suchen, welche das Potenzial von Globus besser

ausschöpfen kann.



Depot stationär und online im Ausland stark gewachsen



Die Gries Deco Gruppe - seit 2012 mehrheitlich im Besitz des MGB -

ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, insbesondere in

Deutschland und Österreich. Mit zahlreichen Massnahmen hat sie sich

strukturell auf die veränderten Marktbedingungen ausgerichtet. Im

Online-Geschäft verzeichnet Depot als bekannter Brand von

Einrichtungs- und Dekorationswaren ein besonders hohes und

profitables Wachstum. Da die Gries Deco Gruppe abseits des

Migros-Kerngeschäfts stationär und online überwiegend ausserhalb des

Heimmarktes Schweiz der Migros tätig ist und auch dort

Wachstumspotential aufweist, sieht die Migros bessere

Entwicklungschancen bei einem künftigen neuen Eigentümer.



m-way wird erwachsen



Die 2010 gegründete Migros-Tochter m-way gehört heute zu den

führenden Anbietern von E-Bikes in der Schweiz. Das Unternehmen hat

sich in den letzten Jahren vom Start-up zum erwachsenen Unternehmen

entwickelt, für welches die Migros ausserhalb ihrer Gruppe die

besseren Chancen sieht, weiter wachsen zu können.



Interio-Filialen: Bessere Erfolgsaussichten mit neuem Betreiber



Die elf Filialen für Möbel und Wohnaccessoires von Interio

profitieren als meist alleinstehende Filialen nicht von genügend

Synergien mit der Migros und haben sich im wettbewerbsintensiven

Möbelmarkt leider nicht wie geplant entwickelt. Sie verfügen bei der

Migros zudem nicht über die kritische Grösse für eine nachhaltige

Entwicklung. Für die Standorte von Interio sieht die Migros deshalb

bessere Entwicklungschancen mit einem neuen Eigentümer oder

Betreiber. Unabhängig davon muss das Interio Wohncenter im

luzernischen Emmen bis spätestens Ende März 2020 seine Türen

schliessen, weil der Mietvertrag auf diesen Zeitpunkt ausläuft und

ein wirtschaftlicher Betrieb im örtlichen Mietverhältnis leider nicht

möglich ist. Von der Schliessung werden 23 Mitarbeitende betroffen

sein. Die Genossenschaft Migros Luzern hat mit ihren Sozialpartnern

einen Sozialplan erarbeitet und wird die Interio-Mitarbeitenden des

Wohncenters Emmen aktiv unterstützen, um für sie innerhalb oder

ausserhalb der Migros Luzern eine Anschlusslösung zu finden und

Entlassungen zu vermeiden.



