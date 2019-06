Wie Mittwochabend vom Hedgefonds Elliott bekannt wurde, ist der umstrittene Investor mit insgesamt 1,1 Milliarden Euro am Leverkusener Agrar- und Chemiekonzern beteiligt. Bislang führte das Unternehmen noch keine großen Veränderungen bei Bayer durch, das könnte sich angesichts der Klagewelle in den USA noch ändern. Die für seine rabiate Strategie bekannte Investmentgesellschaft könnte Bayer sogar zu einer Zerschlagung drängen, bereits jetzt fordert das Unternehmen mehr Rendite. Währenddessen hat das Management des Leverkusener Konzerns einen Sonderausschuss zur Bewältigung der mit dem Glyphosat-Skandal anhängigen Probleme gebildet. Investoren hierzulande griffen bereits in den ersten Morgenstunden zu und hievten das Wertpapier sogleich an die DAX-Spitze.

Aktie bastelt offenbar an Trendwende!

In den zahlreichen vorausgegangenen charttechnischen Besprechungen zu Bayer wurde immer auf das äußerst wichtige Niveau um 55 Euro in der Bayer-Aktie hingewiesen. An dieser Stelle verläuft nämlich der langfristige Aufwärtstrend, der im Zuge des Ausverkaufs der letzten ...

