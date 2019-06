FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Gewinnen sind die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag in den Handel gestartet. Für Kauflust sorgen positive Erwartungen im US-chinesischen Handelsstreit. Ein Bericht der "South China Morning Post", wonach es einen "Waffenstillstand im Handelskonflikt" geben dürfte, stützt über positiven Vorlagen aus Asien auch die Kurse in Europa. Am Samstag wollen die Präsidenten der USA und Chinas miteinander reden.

"Für die Weltwirtschaft ist ein Handels-Deal zwischen den USA und China wichtig und absolut positiv", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Im Handel heißt es allerdings auch, die Kurse könnten schnell wieder unter Druck geraten, falls im Tagesverlauf neue Aussagen den Optimismus wieder dämpfen sollten.

Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 12.327 Punkte, maßgeblich gestützt von der sehr festen Bayer-Aktie, der Euro-Stoxx-50 verbessert sich um 0,2 Prozent auf 3.450 Punkte.

Die am Mittwoch eingeleitete Rotation in zyklische Branchen setzt sich fort. Gefragt sind Auto- und Rohstofftitel sowie Einzelhandels- und Bankenaktien. Sie gewinnen zwischen 1 und 2 Prozent. Dagegen stehen die Indizes der Versorgertitel, Pharmaaktien und Papiere der Nahrungsmittelindustrie mit Abschlägen von bis zu 0,7 Prozent auf der Verliererseite. Anlass der Rotation ist die Hoffnung auf eine Lösung des Handelsstreits auf dem G20-Treffen in Osaka. "Dann sollten sich auch die Konjunkturerwartungen stabilisieren", so ein Händler.

Impulse könnten im Tagesverlauf vom Geschäftsklima in der Eurozone, von der Verbraucherpreisentwicklung in Deutschland und den wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten ausgehen.

Bayer auf Erholungskurs - Elliott sorgt für Fantasie

Größter DAX-Gewinner ist die Bayer-Aktie mit einem Plus von 6,4 Prozent. "Die Aktie war zuletzt regelrecht ausgebombt", sagt ein Händler. Kurstreiber ist laut Marktbeobachtern, die Mitteilung, wonach vom Hedgefonds Elliott beratene Fonds 2,1 Prozent der Bayer-Aktien halten. Der Hedgefonds ist der Ansicht, dass der aktuell niedrige Aktienkurs den signifikanten Wert der einzelnen Geschäftseinheiten bzw. die bestehende Wertschaffungsmöglichkeit von mehr als 30 Milliarden Euro nicht widerspiegelt. Das sorgt für Kursfantasie. Der Bayer-Kurs war erst Anfang des Monats auf den tiefsten Stand seit fast sieben Jahren gefallen.

Bei Adidas warten Marktteilnehmer auf die Nike-Zahlen am Abend. "Positive Aussagen könnten Adidas weiter nach oben treiben", sagt ein Händler. Adidas markierten am Mittwoch ein neues Allzeithoch. Goldman Sachs und Berenberg hatten sich zuversichtlich über die Perspektiven geäußert. Adidas geben um 0,2 Prozent nach.

Ebenfalls im Fokus steht Traton. Für die Lkw- und Bus-Sparte von VW soll im Tagesverlauf der Ausgabepreis bekannt gegeben werden für den Börsengang am Freitag. Die Bookbuilding-Range wurde laut Medienberichten mittlerweile auf 27 zu 28 Euro und damit das untere Ende eingeengt. Ursprünglich lag sie zwischen 27 und 33 Euro. Insgesamt hänge die Aktie stark am Sentiment für die Autos und die Tansportwerte, sagen Börsianer. Im außerbörslichen Handel wurde der Kurs zuletzt bei 28,20 Euro gesehen.

Osram liegen weiter auf Erholungskurs. Sie gewinnen 2,8 Prozent auf 30,38 Euro. Händler verweisen weiter darauf, dass die Beteiligungsunternehmen Bain und Carlyle ein Gebot abgeben könnten. Spekuliert wird auf einen Preis in der Nähe von 35 Euro.

H&M mit Kurssprung

In Stockholm schießt die H&M-Aktie um knapp 10 Prozent nach oben. "Die Margen sind ok", so ein Händler. Zwar seien sie etwas zurückgegangen, "das war aber erwartet worden". Ingesamt lese sich der Zwischenbericht eher positiv, auch wegen der Aussagen zu einem guten Verkauf der Sommermode.

Auch Serco liegen sehr fest im Markt nach einem zuversichtlichen Ausblick, Der IT-Dienstleister sieht den Umsatz nun am oberen Rand der bisherigen Ziele. Die Aktie gewinnt 6 Prozent.

Knapp unter dem Allzeithoch seiner Aktien hat TLG Immobilien eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren durchgedrückt. Das Unternehmen beschaffte sich 222 Millionen Euro über die Ausgabe von 8,5 Millionen Aktien zu je 26,13 Euro. Der Kurs gibt um 9,8 Prozent auf 24,85 Euro nach.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.453,38 0,30 10,43 15,06 Stoxx-50 3.168,47 0,24 7,69 14,80 DAX 12.326,99 0,67 81,67 16,74 MDAX 25.396,88 0,40 102,11 17,64 TecDAX 2.839,28 0,79 22,34 15,88 SDAX 11.193,71 0,48 53,22 17,72 FTSE 7.436,18 0,27 19,79 10,23 CAC 5.508,88 0,15 8,16 16,45 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,29 0,05 -0,53 US-Zehnjahresrendite 2,06 0,07 -0,62 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:49 Mi, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1370 -0,03% 1,1356 1,1376 -0,8% EUR/JPY 122,78 +0,18% 122,78 122,43 -2,4% EUR/CHF 1,1132 +0,11% 1,1137 1,1105 -1,1% EUR/GBP 0,8956 -0,06% 0,8958 0,8971 -0,5% USD/JPY 108,00 +0,23% 108,12 107,62 -1,5% GBP/USD 1,2696 +0,02% 1,2677 1,2682 -0,5% Bitcoin BTC/USD 12.260,50 +1,59% 12.207,00 12.854,25 +229,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,14 57,83 -0,4% -0,24 +24,2% Brent/ICE 66,14 65,05 -0,5% -0,35 +19,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.403,67 1.423,25 -0,3% -3,74 +9,4% Silber (Spot) 15,23 15,38 -0,2% -0,03 -1,7% Platin (Spot) 813,00 810,50 -0,2% -2,00 +2,1% Kupfer-Future 2,71 2,74 -0,1% -0,00 +2,7% ===

