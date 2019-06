Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird in den nächsten Monaten nach Einschätzung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) steigen. Wie das IAB im Ergebnis seiner monatlichen Umfrage unter den lokalen Arbeitsagenturen mitteilte, sank die Arbeitslosigkeitkomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers um 0,9 Punkte auf 98,3 Punkte und lag damit klar unter der neutralen Marke von 100.

"Die Arbeitsagenturen erwarten in den kommenden Monaten höhere Arbeitslosenzahlen", sagt IAB-Abteilungsleiter Enzo Weber. Dahinter stehe die schwache Wirtschaftsentwicklung, welche die Jobchancen schmälere, so etwa in der Zeitarbeit, die früh auf Konjunkturschwankungen reagiere.

Die Beschäftigungskomponente des Arbeitsmarktbarometers sank im Juni um 0,2 Punkte. Der aktuelle Stand von 106,0 Punkten lässt laut IAB aber weiter steigende Beschäftigtenzahlen erwarten. "Die Beschäftigung ist gegenüber konjunkturellen Schwankungen deutlich robuster als früher - selbst in einem Konjunkturabschwung gibt es noch einen positiven Ausblick", erklärte Weber. Die Entwicklung werde aber im Vergleich zu den vergangenen Jahren abflachen.

Arbeitslosenzahlen für Juni veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit (BA) am 1. Juli.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2019 04:28 ET (08:28 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.