Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat die umstrittene Reform der Grundsteuer gegen Kritik aus der Opposition verteidigt. "Es wird einfacher, es wird digitalisierbar und es wird nicht zu einer Erhöhung des Steueraufkommens kommen", erklärte Scholz bei der ersten Lesung des Gesetzes im Bundestag. Die Länder könnten von der gesamtstaatlichen Regel abweichen, allerdings dürfe das nicht zulasten der ärmeren Bundesländer gehen.

Für die Reform, bei der eine Grundgesetzänderung und damit eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundesrat nötig ist, ist die Bundesregierung auf breite Unterstützung angewiesen. Scholz sagte, dass er von den Ländern den Eindruck gewonnen habe, "dass sie mitmachen."

Die Änderungen sind nötig, weil das Verfassungsgericht das bisherige Verfahren moniert und eine Neuregelung der Grundsteuer bis Jahresende verlangt hat. Der Kompromiss sieht nun eine bundeseinheitliche Regelung unter Berücksichtigung wertabhängiger Komponenten vor, von denen die Länder aber abweichen können.

Allerdings gab es von der Opposition Kritik an den Plänen. Der finanzpolitische Sprecher der FDP, Florian Toncar, nannte den Gesetzesentwurf der Koalition "maximal kompliziert". "Jeder Bürger muss künftig in Deutschland eine Grundsteuererklärung abgeben, künftig gibt es nicht nur die Einkommensteuererklärung, sondern für jeden auch die Grundsteuererklärung", gab Toncar zu bedenken. Die FDP schätzt, dass es 2.000 bis zu 7.000 neue Finanzbeamte brauche, nur um die Umstellung umzusetzen und die künftige Bewertung hinzubekommen.

"Ihr Konzept verursacht zusätzlichen Verwaltungsaufwand, macht Wohnen gerade in den teuren Lagen noch teurer und wird aus diesem Grund auch die Zustimmung unserer Fraktion so nicht finden." Am Montag hatte es noch aus der Union geheißen, dass man bei der anstehenden Abstimmung zur Reform der Grundsteuer keine Blockade durch Grüne und FDP erwarte.

Nach monatelangem Streit hatte die Koalition vor knapp zwei Wochen eine Einigung über die Grundsteuerreform erzielt. Die Regelungen basieren auf wertabhängigen Komponenten wie dem Grundstückswert und der Durchschnittsmiete. Wesentliche Faktoren sind der Bodenrichtwert und die Höhe der statistisch ermittelten Nettokaltmiete. Weitere Faktoren sind die Grundstücksfläche, Immobilienart und das Alter des Gebäudes.

Auf den ermittelten Betrag wird dann in einem zweiten Schritt eine einheitliche Steuermesszahl von 0,034 Prozent gelegt. Auf den sich daraus ergebenden Steuermessbetrag wird der jeweilige kommunale Hebesatz angewendet. Für Immobilien des sozialen Wohnungsbaus und gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsgenossenschaften soll es einen Abschlag von 25 Prozent geben. Die Neubewertung soll erstmals zum 1. Januar 2022 erfolgen. Auf Grundlage der neuen Werte soll dann die Grundsteuer ab 2025 festgesetzt werden.

Den Kommunen drohen jährliche Einnahmen von fast 15 Milliarden Euro zu entgehen, falls bis Jahresende kein Gesetz steht.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2019 04:31 ET (08:31 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.