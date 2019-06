Dow Jones hat von press1 eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Musikalienhandel.de setzt neue Maßstäbe im Notenfachhandel (press1) - 27. Juni 2019 - Echtzeit-Lagerabfrage, Click & Collect und WhatsApp-Beratung vereinfachen das Einkaufen für Musiker Mit einer technologisches Erweiterung bietet das Haus der Musik, www.musikalienhandel.de den Musikern in Deutschland ab sofort Online- Services auf höchstem Niveau. Die Website, die gezielt auf die Bedürfnisse von Profimusikern, Musikhochschulen, Bibliotheken und Musikstudenten abgestimmt ist, punktet besonders durch vereinfachte, schnelle und kundenfreundliche Bestellprozesse. Die Lösung stammt von der klickmeister GmbH aus Essen, deren Spezialisten sowohl für Technologie als auch Implementierung und Design der Plattform verantwortlich zeichnen. Aktuelle Notenneuerscheinungen, Cover- und Notenartikelseiten, Schnellsuche mit verschiedenen Filterkriterien, Echtzeit-Lagerabfragen, Click & Collect, WhatsApp Beratung und eine Bestellhistorie mit Retourenmöglichkeit, das sind nur einige der leistungsstarken Tools und Funktionen der Website musikalienhandel.de, die das in der Kultur- und Musikstadt Detmold ansässige Unternehmen für Musiker und Musikinteressierte hat entwickeln lassen. Wolfgang Meyer, Geschäftsführer vom Haus der Musik: "Wir sehen den Einzelhandel als soziales Netzwerk, das Menschen Freizeitwert bietet und durch Inspiration und Erlebnis glänzt. Hierzu nutzen wir die Möglichkeiten der neuen Technologien und setzen diese für eine Verbesserung des Einkaufserlebnisses im Geschäft und auch auf der Website ein. Mit unseren neuen Funktionen auf der Website kommen wir diesem Ziel ein gutes Stück näher." Für die neuen Funktionen auf der Website zeichnet der Essener Website- Entwickler klickmeister verantwortlich. Sven Schäfermeier, geschäftsführender Gesellschafter der klickmeister GmbH: "Wir freuen uns sehr, durch unsere Arbeit die Einkaufs- und Bestellprozesse für Musiker zu verbessern. Technologien, Fragenstellungen und Themen verändern sich ständig. Durch die Enge Kooperation mit dem Haus der Musik, musikalienhandel.de können wir sehr schnell und flexibel auf Veränderungen des Einkaufsverhalten reagieren." Über 450.000 Notenartikel von über 3.000 Verlagen umfasst die Notendatenbank auf der Website von musikalienhandel.de. Ca. 100.000 Artikel davon lagern direkt beim Großhändler, dessen Lagerbestände mit einer Echtzeit-Lagerabfrage auf der Website integriert sind. So können viele Artikel sehr schnell und ressourcenschonend ausgeliefert werden. Haus der Musik Herr Wolfgang Meyer Wallgraben 6 32756 Detmold Deutschland 05231-30 20 78 https://www.musikalienhandel.de mailto:presse@musikalienhandel.de Über das Haus der Musik, musikalienhandel.de Das Haus der Musik, www.musikalienhandel.de ist ein kreatives und innovatives Musikfachgeschäft in Detmolds Innenstadt, spezialisiert auf Musikinstrumente und Zubehör wie auch Noten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihr Hobby zum Beruf gemacht und bringen umfangreiche Erfahrung in die Beratung der Kundinnen und Kunden ein. Detmold ist das kulturelle Zentrum im Teutoburger Wald. Kein anderer Ort weit und breit bietet ein so vielfältiges Angebot an Musik und anderen Künsten und das in einer der attraktivsten Landschaften Deutschlands. Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1/ibot/db/press1.openpr_1561624103.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * Echtzeit-Lagerabfrage Musikalienhandel.de (jpg, 72 KByte) [Quelle/Bildnachweis: Haus der Musik, Wolfgang Meyer] Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

