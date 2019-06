Hamburg (ots) -



Acht Monate nach der Trennung von ihrem Lebensgefährten macht Tina Ruland, 52, Heiratspläne. "Wenn ich mich bei jemandem wieder zu Hause fühle, dann werde ich das auch leben. Ich kann mir sogar vorstellen, noch mit 70 zu heiraten", sagt die Schauspielerin diese Woche in GALA (Heft 27/2019, ab heute im Handel).



Gleichzeitig stelle sie allerdings fest, dass sie als Single-Frau von manchen Leuten ausgeschlossen werde: "Auf einigen Partys (...) bin ich eigenartigerweise nicht mehr eingeladen. Jede Veränderung im Leben bedeutet auch, dass sich das Umfeld verändert. Die echten Freunde bleiben aber", so Ruland.



